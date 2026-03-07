法國駐村計畫APOLAN開放申請 徵台灣數位與新媒體藝術家赴巴黎

「APOLAN台灣藝術人才駐村」即日起開放申請。（文化部提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕駐法國台灣文化中心與巴黎菲夢可基金會（Fondation Fiminco）合作「APOLAN台灣藝術人才駐村」即日起至3月29日（法國標準時間）開放徵件報名，預計選送1名台灣數位科技及新媒體藝術家，於今（2026）年9月14日至2027年1月15日間進駐基金會園區進行4個月的駐村計畫，與法方藝文人士及機構激盪出多元文化的火花，並擴大國際網絡觸角。

文化部表示，駐村期間，基金會將為獲選者安排開放工作室（Open Studio）行程及相關專業交流拜會，協助媒合獲選藝術家與策展人、收藏家、畫廊負責人、博物館學者、記者和藝術評論等專業人士對談交流，同時也為藝術家規劃文化實地考察，探索大巴黎區當代藝術創作的機構及視野，並視駐村成果在駐村尾聲安排發表會。

評選工作採2階段，首輪由菲夢可基金會專業評選委員書面審查，第2輪依初審結果預計於4月17日進行複審，由菲夢可基金會及駐法國台灣文化中心召集法國策展人等專業人士組成委員會，進入複審藝術家採英（或法）語視訊面試，預計在4月通知申請者評選結果。

文化部指出，菲夢可基金會由菲夢可集團（Groupe Fiminco）在2017年成立，目的在於支持當代藝術，並深化大巴黎地區的文化平權。園區座落於大巴黎東北羅曼維爾地區（Romainville），藉由翻轉利用舊藥廠，提供空間、工具和支援等複合領域的工作環境，支持來自世界各地的藝術家，並向所有民眾開放展示。

菲夢可基金會為提升大眾對當代藝術的關注，每年推出各式展覽、表演、會議、藝術史課程等活動，免費開放公共參與，並密切與當地文化機構、政府組織、學校和協會等建立良好關係，同時亦鼓勵駐村藝術家融入當地，並與民眾互動。計畫申請辦法詳詢菲夢可基金會官網（https://www.fondationfiminco.com/apolan-centre-culturel-de-taiwan.html）。

