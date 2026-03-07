自由電子報
藝文 > 即時

梵蒂岡博物館專業修復人才實習初選 即日起開放報名

2026/03/07 16:41

文化部今年續辦「梵蒂岡博物館專業修復人才實習初選」，即日起接受報名。（法新社）文化部今年續辦「梵蒂岡博物館專業修復人才實習初選」，即日起接受報名。（法新社）

〔記者董柏廷／台北報導〕為推動台灣文化資產保存修復領域青年人才走向國際舞台，文化部於今年度續推「梵蒂岡博物館專業修復人才實習初選」，將遴選3位優秀修復青年，並協助推薦至梵蒂岡博物館（以下簡稱梵博）進行為期半年（預計2026年10月至2027年3月）的實習計畫。即日起開放申請至3月26日。

梵博每年提供文物修復專業實習名額，接受相關領域青年從業人員或學生自行申請，或經機構推薦。文化部自2017年起開辦推薦機制，由文化部文化資產局辦理初選，錄取名單經文化部轉外交部推薦，最終由梵博決定錄取者。錄取者可享有文化部補助機票、簽證、實習期間生活費、實習前及期間義大利文課程費用與保險等。

初選資格為文物修復或文化資產保存相關領域學士以上學位持有者、在校碩士生且有修復實務經驗，或博物館、美術館等單位修復人員。申請者需年滿45歲以下（民國70年1月1日後出生），具備義大利語基礎、流利英語或法語能力。本年度需求重點仍為紙質、漆器與織品修復專業，以及具中華藝術文學（駢文）或佛教密宗藝術史（唐卡）背景者。此外，也歡迎擁有金屬、陶瓷、木器、壁畫（濕壁畫）等多材質修復經驗，或具化學、生物、物理等保存科學背景者。

初選採書面審查與面試兩階段，先依書審資料評分，優選者獲邀面試，綜合評量後錄取3名，並於4月底前公布初選結果。梵博最終錄取結果預計於實習前兩個月（預計2026年8月）公布。詳詢文化部文化資產局官網（https://www.boch.gov.tw）。

