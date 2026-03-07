快70歲才自學繪畫 楊秀美《色彩．心景》繪畫創作展開展

楊秀美年近70歲時開始學畫。（蔡福仁提供）

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣六腳鄉鄉親楊秀美將近70歲時，因家人鼓勵開始自學繪畫，1年多來進步神速，畫作色彩豐富，憑藉著長年對美的熱愛與直覺，在色彩與筆觸之間，構築屬於內心的風景，畫展《色彩．心景》在朴子市朴子刺繡文化館展出到4月26日。

舞蹈系列作品。（蔡福仁提供）

楊秀美僅有國小學歷，但努力撐起家庭，栽培出曾獲得台積電篆刻大賞首獎的藝術家兒子蔡福仁，自己則是到快70歲才拿起畫筆，無師自通。蔡福仁說，自己並未給母親創作的建議，僅源源不絕的提供所需的畫具用品，然後在母親臉書上每件作品默默按「讚」。

花系列作品。（蔡福仁提供）

楊秀美作品中，舞蹈系列以簡潔的造形描繪或靜或動的女子姿態，靈感如來自「嘉義縣祥和世界傳統舞蹈協會」的好友舞群，畫面中的橙紅色像成熟果實般飽滿，如夕陽燃燒般熱烈。

楊秀美的作品色彩豐富。（蔡福仁提供）

花系列以色塊與層層疊加的筆觸，營造花開時的情緒氛圍，在畫布上跳動出溫暖的節奏；心景系列書寫內在風景的色彩，將外在風景轉化為內在感受。

楊秀美的作品在朴子刺繡文化館展出。（蔡福仁提供）

楊秀美無師自通創作，不受制於既定理論框架，專注於當下的感受，以舞蹈呈現生命姿態，以花朵表達日常溫柔，以山海描繪內在風景，在人生晚年展開新的創作旅程，將過往的人生體驗轉化為色彩的深度與筆觸的溫度。

楊秀美感謝朴子市公所提供展覽舞台，當公共文化資源向高齡創作者敞開，讓藝術成為終身學習與自我實現的可能，也向社會傳遞創造力沒有年齡限制的訊息，晚年並非終章，而可能是另一段綻放的序曲。

