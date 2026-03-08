自由電子報
藝文 > 即時

新竹縣美術館再獲贈畫 「媒人公」仍是蔡蔭棠

2026/03/08 12:53

新竹中學日籍美術老師南條博明外孫片山 滋捐贈其創作的〈夜明け·海〉（譯：黎明之海）給新竹縣典藏。（取自竹縣府官網）新竹中學日籍美術老師南條博明外孫片山 滋捐贈其創作的〈夜明け·海〉（譯：黎明之海）給新竹縣典藏。（取自竹縣府官網）

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣政府文化局美術館今天再傳喜訊，「媒人公」仍是已故本土客籍畫家蔡蔭棠！因為在其家族大量捐贈其畫作返台後，蔡蔭棠百年前在台的繪畫啟蒙老師、日籍美術老師南條博明的外孫片山滋出席「蔡蔭棠~藝術漫遊者」特展開幕式後，也決定跟進，捐贈其創作的〈夜明け·海〉（譯：黎明之海）給新竹縣典藏。

新竹中學日籍美術老師南條博明外孫片山 滋日前出席「蔡蔭棠~藝術漫遊者」特展開幕。（記者黃美珠攝）新竹中學日籍美術老師南條博明外孫片山 滋日前出席「蔡蔭棠~藝術漫遊者」特展開幕。（記者黃美珠攝）

縣府文化局長朱淑敏說，南條博明1924到1932年間任教於目前的新竹中學，主持新竹第一個研究西畫的「白楊美術研究會」，並於其改組為「新竹美術研究會」後擔任顧問，作品〈南門外的早晨〉在1927年入選首屆台灣美術展覽會（台展），對新竹地區美術發展影響深遠，是新竹西畫發展的重要推手。新埔子弟蔡蔭棠就曾受教於南條博明，在藝術精神與技法上都深受其啟蒙。

「蔡蔭棠~藝術漫遊者」特展開幕時，蔡蔭棠次子蔡世英（右立者）打動人心的演說，也感動了在場的片山 滋（坐者右6後方）。（記者黃美珠攝）「蔡蔭棠~藝術漫遊者」特展開幕時，蔡蔭棠次子蔡世英（右立者）打動人心的演說，也感動了在場的片山 滋（坐者右6後方）。（記者黃美珠攝）

片山滋是南條博明的外孫，現為「太平洋美術會」會員，長期投身創作，這次捐給新竹縣的〈夜明け·海〉是壓克力作品。他說，特展開幕現場他聽到蔡蔭棠次子蔡世英一席話後深受觸動，對蔡蔭棠家族的慷慨無私捐贈感到敬佩，認為這份對藝術熱忱跨越國界，便也決定捐贈自身畫作來響應，算是延續外祖父南條博明與新竹的緣分。

至於多年來他一直希望找到自己外祖父的真跡畫作，目前僅找到一件在和服腰帶上的玫瑰作品，他也好奇不知是否還有遺作留在台灣，期待新竹縣府能幫忙協尋，縣府則表示將透過相關學術和典藏系統給予協助。

