帶手機來看畫展！彰安國中美術班畢展有AI 掃QR code畫作動起來

彰安國中美術班今年畢展結合AI，民眾看畫掃碼能聽到語音導覽，手機螢幕中還能看到畫作轉化為動態影像。（彰安國中提供）

〔記者張聰秋／彰化報導〕記得帶手機來看畫展！彰化市彰安國中今年美術班畢業展即日起至22日在彰化市立圖書館一樓藝文展覽室展出，展覽結合人工智慧（AI）導覽設計，只要掃描作品旁的QR code，不僅能聽到學生錄製的語音導覽，手機螢幕中還能看到畫作轉化為動態影像，讓靜態作品「動起來」，為展覽增添科技互動感。

彰安國中美術班畢展百件作品，展現學生創作能量。（彰安國中提供）

彰安國中美術班成立至今26年，今年畢業展以「藝海尋鯨」為題，象徵學生在藝術大海中，尋找如藍鯨般珍貴的靈感。校方表示，美術班除了扎實的素描、水墨等基本功，近年也導入篆刻、藍曬及AI影像創作等多元課程，讓學生在全國美術競賽中屢獲佳績。

請繼續往下閱讀...

今天（8日）開幕儀式，校方安排舞蹈班演出「茉莉花香」，以律動之美為靜態畫展揭開序幕。校長曹建文指出，展覽呈現了孩子3年的學習成果，百件作品涵蓋素描、彩繪、水墨、書法、插畫、平面設計及立體創作等多元形式，展現學生創作能量。

舞蹈班學生現場演出，為美術班學生助陣。（彰安國中提供）

指導老師柯宜雯表示，展出逾百幅作品，孩子們將視野擴及社會觀察。例如關注「SDGs永續議題」反思海洋危機；或將Netflix等流行元素融入作品《我的廢柴人生》；更有專題探討科技對生活的影響。特別的是，在導師黃雅慧指導下，學生將畫作結合AI設計，觀眾掃描QR code後，不僅能聽取創作者錄製的語音導覽，還能看見畫作轉化為動態影像，讓藝術跨越維度限制。

班親會長陳映秋誇讚這群小藝術家以「做什麼，像什麼」的態度，透過科技與傳統的結合，為國中生涯畫下完美的驚嘆號！

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法