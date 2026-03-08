自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 逛展覽

帶手機來看畫展！彰安國中美術班畢展有AI 掃QR code畫作動起來

2026/03/08 19:07

彰安國中美術班今年畢展結合AI，民眾看畫掃碼能聽到語音導覽，手機螢幕中還能看到畫作轉化為動態影像。（彰安國中提供）彰安國中美術班今年畢展結合AI，民眾看畫掃碼能聽到語音導覽，手機螢幕中還能看到畫作轉化為動態影像。（彰安國中提供）

〔記者張聰秋／彰化報導〕記得帶手機來看畫展！彰化市彰安國中今年美術班畢業展即日起至22日在彰化市立圖書館一樓藝文展覽室展出，展覽結合人工智慧（AI）導覽設計，只要掃描作品旁的QR code，不僅能聽到學生錄製的語音導覽，手機螢幕中還能看到畫作轉化為動態影像，讓靜態作品「動起來」，為展覽增添科技互動感。

彰安國中美術班畢展百件作品，展現學生創作能量。（彰安國中提供）彰安國中美術班畢展百件作品，展現學生創作能量。（彰安國中提供）

彰安國中美術班成立至今26年，今年畢業展以「藝海尋鯨」為題，象徵學生在藝術大海中，尋找如藍鯨般珍貴的靈感。校方表示，美術班除了扎實的素描、水墨等基本功，近年也導入篆刻、藍曬及AI影像創作等多元課程，讓學生在全國美術競賽中屢獲佳績。

今天（8日）開幕儀式，校方安排舞蹈班演出「茉莉花香」，以律動之美為靜態畫展揭開序幕。校長曹建文指出，展覽呈現了孩子3年的學習成果，百件作品涵蓋素描、彩繪、水墨、書法、插畫、平面設計及立體創作等多元形式，展現學生創作能量。

舞蹈班學生現場演出，為美術班學生助陣。（彰安國中提供）舞蹈班學生現場演出，為美術班學生助陣。（彰安國中提供）

指導老師柯宜雯表示，展出逾百幅作品，孩子們將視野擴及社會觀察。例如關注「SDGs永續議題」反思海洋危機；或將Netflix等流行元素融入作品《我的廢柴人生》；更有專題探討科技對生活的影響。特別的是，在導師黃雅慧指導下，學生將畫作結合AI設計，觀眾掃描QR code後，不僅能聽取創作者錄製的語音導覽，還能看見畫作轉化為動態影像，讓藝術跨越維度限制。

班親會長陳映秋誇讚這群小藝術家以「做什麼，像什麼」的態度，透過科技與傳統的結合，為國中生涯畫下完美的驚嘆號！

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章