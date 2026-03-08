WBC經典賽台克韓 國防部長先開轟 文化部長吐驚人之語

台灣於WBC經典賽扳倒南韓，文化部長李遠開心喊：「骨折好了一大半」。（翻攝自李遠臉書）

〔記者凌美雪／台北報導〕WBC經典賽C組預賽今天午場台韓大戰，台灣最終於延長賽以5：4擊敗南韓。其中，台灣隊的「國防部長」張育成於2局上先從南韓投手柳賢振手中轟出陽春砲，率台灣隊先馳得點，也震撼南韓軍心，日本名將高津臣吾直言，先馳得點對這場比賽來說很重要。

這場台韓激戰，因手傷在家休養的文化部長李遠，開心地以一指神功在臉書寫下2句話：「實在是太精彩的勝利了。我的骨折好了一大半。」據了解，李遠明天就可重返工作崗位，雖然手部骨折不是三兩天可痊癒，但想必心情大好！

李遠是於本月3日前往台中出席會議後，趕搭返北的高鐵時意外受傷，幸好除手部骨折之外，其他無恙。遵照醫囑先取消近幾日公開行程，預計週一就可回文化部辦公。

