日本秒殺《PERSONA 5》音樂會6月登台 13日搶票

《女神異聞錄 5》爵士大樂隊由30位來自美國與日本頂尖樂手組成。（凡事策劃提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕近年最熱門的RPG作品之一《PERSONA 5》（女神異聞錄 5），將以「Persona 5 Special Big Band Concert」特別爵士大樂隊音樂會，自6月起展開亞洲巡演，台北站訂於6月26日在Legacy TERA演出。

《PERSONA５》是一款以現代東京為舞台的青春 RPG（電子角色扮演遊戲），音樂由目黑將司主掌作曲，橫跨爵士、放克、靈魂樂等多元風格的配樂，備受全球讚譽。

此次音樂會亞洲巡演的台北主辦「54 Entertainment」指出，音樂會的爵士大樂隊結合30位來自美國與日本的頂尖樂手組成豪華陣容，由曾兩度榮獲葛萊美獎與東尼獎的查理・羅森（Charlie Rosen）擔任音樂改編、音樂總監與指揮，將帶領觀眾隨著現場演奏重回遊戲中的精彩冒險，以及跟夥伴互動的回憶片段。

「54 Entertainment」表示，此系列音樂會於去年在東京及京都舉辦首演，門票一開賣即全數完售，後續緊急加場亦隨即秒殺，累積吸引超過1萬名粉絲現場朝聖。台北站將於6月26日晚間在Legacy TERA演出，並與ibon售票系統合作，提供加購高鐵票85折優惠，13日中午12點在啟售。

