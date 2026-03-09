311前夕送祝福到日本 九天民俗技藝團訪仙台演出《牽水（車藏）》

點亮水燈，為迷途的亡魂指引方向，邀請他們回到人間、回到家。（九天民俗技藝團提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕東日本大震災屆滿15週年，來自台灣的九天民俗技藝團受邀赴日本宮城縣，於昨（8）日晚間在「日立システムズホール仙台」（Hitachi Systems Hall Sendai）演出陣頭劇場《牽水（車藏）》。透過文化與藝術，回應災難記憶與歷史創傷。

演員楊子儀飾演道長。（九天民俗技藝團提供）

九天民俗技藝團表示，《牽水（車藏）》故事源自台灣雲林口湖，為已流傳超過180年的海難祭儀，其歷史可追溯至西元1845年一場重大海嘯災變。當時為安撫亡靈、撫慰生者而形成的儀式，歷經世代傳承，現已成為國家重要指定民俗，也成為台灣民間信仰中關於記憶、追思與生命循環的重要象徵。

此次演出的作品，由曾獲國家文藝獎的導演李小平執導，回望歷史並轉譯為當代劇場語彙，透過藝術形式回應關於記憶與再生的思考，特別邀請演員楊子儀跨界演出道士一角，在劇中詮釋承載祝禱與超渡意涵的核心角色，為作品注入更具層次的情感與儀式感。

演員與貴賓合影。（九天民俗技藝團提供）

九天民俗技藝團指出，台灣與日本同為被海洋環抱的島嶼社會，長期與地震與海難共存，也同樣理解失去與重建的心境。《牽水（車藏）》將傳統陣頭、民俗儀式、鼓樂能量與當代表演藝術語彙融合，將悲傷轉化為祈願。如同外交部長林佳龍所說：「透過一記一記的鼓聲越過語言邊界，將台灣的祝福送到日本、帶到仙台。」

