台南「看見她的堅韌」線上影展 留言享好康

南市家庭教育中心推「看見她的堅韌」線上影展，以原創短影音與數位互動實踐數位平權。（南市教育局提供）

〔記者王姝琇／台南報導〕台南市家庭教育中心策劃「看見她的堅韌」影音系列活動，透過紀錄片重新剪輯、轉譯的創新手法向女性致敬，進行深度數位平權對話。即日起至4月20日，邀民眾透過線上影展，深入體會女性突破框架的生命力。

家庭教育中心本次擔任「內容策展人」，由團隊親自操刀，將《村家女莉》與《足編人生》兩部紀錄片凝練為高質感短影音。這項創舉不僅打破空間限制，更讓性別平權與家庭同理的價值，能透過社群互動，自然滲透於民眾的日常生活中。

請繼續往下閱讀...

市長黃偉哲表示，女性不僅是維繫家庭的關鍵，更是實踐理想的先行者。本次影展以數位策展為手段，保存在地女性堅毅的故事，正是為了讓這種跨越性別限制的生命力，能超越節日的儀式感，深化為台南這座友善城市的文化底蘊。

教育局長鄭新輝強調，教育推廣應隨時代進化，影展結合社群平台互動機制，不僅是觀賞影片，更是一場鼓勵大眾參與的「平權行動」。透過留言交流，將單向的影音觀賞轉化為雙向的心得對話，呼應中心推動「看見彼此、相互支持」的初衷。

家庭教育中心主任張冰嫈表示，將感動濃縮是本次活動的初衷，此次活動採「分集上映、接力抽獎」方式進行，首波《村家女莉》紀錄有機農場負責人蘇雪莉的精彩轉身；第二波《足編人生》則刻劃龍崎區竹編耆老張阿足的傳統工藝傳承。

民眾可於各集影片專屬貼文按讚、留言分享30字以上心得並標記2位好友即可參加抽獎，有機會獲得500、200或100元禮券，前5名留言還可獲「搶頭香」神秘小禮；兩波抽獎將分別於3月20日與4月24日公布。獲選優質短文還可獲專屬禮品。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法