黑膠控尖叫！Record Store Day世界唱片行日正式登台 葛萊美大師現場「直刻」專屬唱片

首屆台灣RSD宣傳大使由金曲、金音獎常客「同根生」團長楊智博擔任。（RSD TW提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕全球實體唱片迷的年度盛事「Record Store Day 世界唱片行日」（RSD）在歷經 18年全球熱潮後，今年正式由台灣團隊NPCC取得美國總部授權，宣告「Record Store Day Taiwan」（RSD TW）品牌落地。2026年4月17至 19日，台灣將與全球超過 20個國家的獨立唱片行同步連動，開啟實體音樂的一項新合作。

首屆台灣RSD邀請金曲、金音獎常客「同根生」團長楊智博擔任宣傳大使。面對數位串流時代「誰還在聽 CD」的提問，楊智博特別以全台公廁出入口常見的面紙販賣機「仙麗兒小姐」為靈感意象，幽默回應實體音樂的存在感。他將在4月 17至19日親自坐鎮「玉成戲院錄音室」擔任主持人與黑膠競標師，號召樂迷找回實體唱片的觸感與悸動。

菲律賓類比職人Marco de Leon將來台舉辦「黑膠現場直刻工作坊」。（RSD TW提供）

本次活動亮點之一為4月17日與19日舉辦的「黑膠現場直刻工作坊」。主辦單位Record Store Day Taiwan特邀獲葛萊美獎肯定的菲律賓類比職人Marco de Leon來台，帶領學員體驗極致的類比錄音工藝。參與者能現場將音源透過刻片機轉化為實體黑膠，Marco 強調「唯有刻下，方能交心」，期待與台灣唱片愛好者共襄盛舉。Record Store Day Taiwan 期許透過每年4月與 11月的活動，建立台灣特有的實體音樂品牌，讓台灣成為世界音樂社群的重要成員。「有唱片的那一天」活動詳詢FANSIGO網站（https://go.fansi.me/events/380003）。

