自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 品風格 > 品味生活

黑膠控尖叫！Record Store Day世界唱片行日正式登台 葛萊美大師現場「直刻」專屬唱片

2026/03/10 07:58

首屆台灣RSD宣傳大使由金曲、金音獎常客「同根生」團長楊智博擔任。（RSD TW提供）首屆台灣RSD宣傳大使由金曲、金音獎常客「同根生」團長楊智博擔任。（RSD TW提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕全球實體唱片迷的年度盛事「Record Store Day 世界唱片行日」（RSD）在歷經 18年全球熱潮後，今年正式由台灣團隊NPCC取得美國總部授權，宣告「Record Store Day Taiwan」（RSD TW）品牌落地。2026年4月17至 19日，台灣將與全球超過 20個國家的獨立唱片行同步連動，開啟實體音樂的一項新合作。

首屆台灣RSD邀請金曲、金音獎常客「同根生」團長楊智博擔任宣傳大使。面對數位串流時代「誰還在聽 CD」的提問，楊智博特別以全台公廁出入口常見的面紙販賣機「仙麗兒小姐」為靈感意象，幽默回應實體音樂的存在感。他將在4月 17至19日親自坐鎮「玉成戲院錄音室」擔任主持人與黑膠競標師，號召樂迷找回實體唱片的觸感與悸動。

菲律賓類比職人Marco de Leon將來台舉辦「黑膠現場直刻工作坊」。（RSD TW提供）菲律賓類比職人Marco de Leon將來台舉辦「黑膠現場直刻工作坊」。（RSD TW提供）黑膠控尖叫！Record Store Day世界唱片行日正式登台 葛萊美大師現場「直刻」專屬唱片

本次活動亮點之一為4月17日與19日舉辦的「黑膠現場直刻工作坊」。主辦單位Record Store Day Taiwan特邀獲葛萊美獎肯定的菲律賓類比職人Marco de Leon來台，帶領學員體驗極致的類比錄音工藝。參與者能現場將音源透過刻片機轉化為實體黑膠，Marco 強調「唯有刻下，方能交心」，期待與台灣唱片愛好者共襄盛舉。Record Store Day Taiwan 期許透過每年4月與 11月的活動，建立台灣特有的實體音樂品牌，讓台灣成為世界音樂社群的重要成員。「有唱片的那一天」活動詳詢FANSIGO網站（https://go.fansi.me/events/380003）。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章