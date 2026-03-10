自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

「看不懂的天書」其實很台味！南市文資普查解碼百年前宣教師教材

2026/03/10 15:43

《大學工尺譜詩調課本》封面。（南市文資處提供）《大學工尺譜詩調課本》封面。（南市文資處提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕南市展開基督宗教文物普查建檔計畫（第1期）時，在教會機構收藏中發現2本乍看令人摸不著頭緒的珍貴古籍，1本內頁寫滿「上、尺、工、凡、六、五、乙」等符號，如同密碼天書；另1本則密密麻麻以羅馬字母拼寫，看似外文，讀起來卻是親切的台語。這2本百年前的「混血」教材，其實是西方宣教師為了融入台灣社會、推動教育所留下的在地化成果。

《大學工尺譜詩調課本》內頁之記譜及樂理說明。（南市文資處提供）《大學工尺譜詩調課本》內頁之記譜及樂理說明。（南市文資處提供）

南市文化資產管理處表示，此次普查亮點之一，是1868年出版的《大學工尺譜詩調課本》。書中沒有現代常見的五線譜，而是採用台灣漢人傳統音樂使用的「工尺譜」記譜法。這套符號原本流傳於南管、北管及戲曲音樂，但當年來台宣教的杜嘉德牧師，為了讓台灣民眾更容易學習與傳唱聖詩，特別改以本地熟悉的記譜方式呈現，等於把西方聖詩用台式音樂語言重新編寫，堪稱150年前的「跨文化混音」，也是目前已知最早結合基督教聖詩與台灣傳統音樂符號的出版品之一。

聖詩「希伯崙HEBRON」調的工尺譜與五線譜對照。（南市文資處提供）聖詩「希伯崙HEBRON」調的工尺譜與五線譜對照。（南市文資處提供）

另1件同樣珍貴的文物，是1917年出版的《內外科看護學》。這本教材由宣教師醫師戴仁壽編寫，目的在培育台灣本地護理人才。全書採用當時教會推行的「白話字（Pe̍h-ōe-jī）」，以羅馬字拼寫台語，顯示白話字在早期知識教育中的實用性。書中詳細介紹人體解剖、外科處置與藥物應用等醫療知識，並搭配彩色手繪插圖，是台灣第1部以台語羅馬字編寫的近代護理教科書，也見證西方醫學透過語言轉譯在台灣逐步落地生根。

《內外科看護學》書籍。（南市文資處提供）《內外科看護學》書籍。（南市文資處提供）

文資處表示，這2本教材形式雖不同，卻都反映台南做為台灣歷史門戶的文化交流角色。無論是用傳統音樂符號演繹西方信仰，或以西方拼音記錄本土語言，這些看似難懂的符號，其實正是百年前文化碰撞與融合的縮影。

文化局長黃雅玲指出，透過文物普查讓這些珍貴書冊重新被看見。未來市府也將持續推動相關調查研究，讓更多藏在角落的「台南密碼」逐步被解讀，為城市歷史再添厚度。

《內外科看護學》內頁細菌形態圖譜。（南市文資處提供）《內外科看護學》內頁細菌形態圖譜。（南市文資處提供）《內外科看護學》內頁心臟解剖特寫。（南市文資處提供）《內外科看護學》內頁心臟解剖特寫。（南市文資處提供）

