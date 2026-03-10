迎接兒童節 屏東「小星星藝術節」多元劇場與街區展演邀親子共賞

屏東「貓頭鷹兒童劇團」以生動的故事深受大小朋友喜愛。（屏東縣政府提供）

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣政府「2026小星星藝術節」將於3月28日至4月6日，在屏東藝術館及勝利星村登場，邀請屏東的貓頭鷹兒童劇團、日本的默劇團及保加利亞的偶劇團共同參與，以劇場演出、藝術論壇、創意工作坊及街區展演，陪伴親子共度兒童節。

保加利亞「Peter Pan」偶劇團。（屏東縣政府提供）

屏東縣府文化處表示，藝術館售票演出由在地品牌演藝團隊「貓頭鷹兒童劇團」，於4月4日上午10時30分及下午2時30分，帶來《黑西裝叔叔》，透過生動劇情與幽默表演帶領觀眾進入充滿想像力的故事世界；4月5日由來自保加利亞「Peter Pan」偶劇團帶來《The Magic Cooks魔法廚師》，以魔幻風格與戲劇創意呈現精采劇場魅力；4月6日由日本知名默劇團隊「GABEZ」帶來「Gabez Show～Live」，以肢體喜劇與互動表演展現跨越語言的表演藝術魅力，讓不同年齡層觀眾都能沉浸其中。

日本知名默劇團隊「GABEZ」。（屏東縣政府提供）

除了精采節目，藝術節也規畫多場藝術教育與創作體驗活動，包括小劇評寫作工作坊、染作工作坊、製偶戲劇工作坊，透過專業引導讓學員學習觀察與書寫戲劇評論、戲偶製作與戲劇表演實作，完整體驗戲偶從創作到演出的魅力。藝術論壇則邀請藝術工作者、學者與表演藝術領域專家齊聚交流，從教育、文化、心理角度深談兒童劇的價值，透過跨領域對話激盪新的藝術觀點，為表演藝術發展開啟更多可能。

4月4日至4月6日每天下午4時「巷口裡的小星星」街區展演，於勝利星村店家「有好樹」、「黎記」及「貓頭鷹劇聚」戶外庭院免費觀賞，結合月琴、偶劇、說故事，帶領小朋友親近表演藝術。相關活動訊息可至屏東縣政府文化處及貓頭鷹兒童劇團臉書查詢。

