日本新感覺派旗手橫光利一《春天乘著馬車來》 以感官捕捉生命裂合

《春天乘著馬車來》橫光利一著，王憶雲譯，二十張出版

。（二十張出版提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕日本現代文學重要流派「新感覺派」旗手橫光利一（Yokomitsu Riichi），其代表作中短篇小說選《春天乘著馬車來》將於3月由二十張出版發行，此次邀請台大日文系教授王憶雲擔綱全書翻譯，重新詮釋這位與川端康成齊名的文豪的作品。橫光利一以卓越的書寫技法與意象傳達影響東亞文壇，此次特別收錄其最著名的「病妻三部曲」，呈現作家如何將個人悲慟轉化為具生命力的文學美學。

二十張出版表示，橫光利一生於1898年，是大正至昭和時期勇於追求實驗可能性的創作者，他在第一次世界大戰後，面對國族與信仰瓦解的空虛感，轉而追求內在美學，捍衛虛構的權威。他在文學史上最顯著的成就為發起「新感覺運動」，主張視自我為存在核心，對既有文明進行反動，其語感節制簡潔，擅長剖析人性殘酷與脆弱的交織，展現出混亂且燦爛的文字景貌。

此次新書的核心篇章為「病妻系列」，包含〈春天乘著馬車來〉、〈蛾無處不在〉與〈花園的思想〉等３部作品。橫光利一遭逢亡妻，其在〈春天乘著馬車來〉中，生動描寫照護者與臥病妻子之間的心路歷程，妻子在病榻上透過「圍欄理論」對丈夫發起言詞攻防，而丈夫則在照護的疲憊中，試圖用感官品嘗痛苦，作者透過對海邊松葉、烏龜、家禽內臟等物象的細緻觀察，建立起立體且充滿張力的生命對話。

橫光利一在作品中展現出對生活與身體狀態的敏銳感知，他筆下的光影、濃淡與氣氛，隱喻敘述者的洶湧流動的心緒。二十張出版指出，橫光利一不只是形式主義者，更是日本近代文學的思想改革者。他在短暫的創作生涯中，致力於小說、評論與戲劇的對話，並透過不斷的實驗形式，使作品與現實緊密相連。

