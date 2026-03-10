2026金點新秀設計獎即起徵件 首度攜手文總增設「島嶼韌性」與「文化播種」特別獎

2026金點新秀設計獎即日起開放報名。（TDRI提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由經濟部產業發展署主辦、台灣設計研究院及台灣優良設計協會共同執行的「金點新秀設計獎」即日起至3月23日開放報名。今年度除延續多元類別選拔，更首度與中華文化總會合作，增設「島嶼韌性」與「文化播種」2項年度特別獎，鼓勵年輕設計師以設計回應社會需求並扎根台灣文化。

金點新秀設計獎設有9大參賽類別，涵蓋產品、傳達、數位影像、數位互動、空間、時尚、工藝、社會設計及產學合作設計類。其中「產學合作設計類」鼓勵學生與企業合作以接軌產業需求，凡與企業合作完成之作品皆可報名，不限類別。此外，競賽亦設有「包裝設計特別獎」與「循環設計特別獎」，引導學生探索前瞻性的包裝與環境解方。

2026金點新秀設計獎評審團召集人陣容。（TDRI提供）

設研院指出，今年新增的2項特別獎採推薦制，須由各校系推薦作品參賽，每系限額2件。「島嶼韌性設計獎」聚焦於提升社會系統在面對災害時的復原力，為台灣防衛韌性與公共安全提出提案；「文化播種設計獎」則鼓勵將台灣的故事、歷史與語言轉化為兒童教育內容。這兩項獎項由IF OFFICE創意總監馮宇擔任評審團召集人，其餘類別召集人則邀請許向罕、彭冠傑、曾令理、陳添順、謝富駿、陳韻竹、李孟栩、黃心健、蘇俊瑋、吳庭安及廖怜淑等各界專家組成。

9大類別將各選出1名「金點新秀年度最佳設計獎」，得主可獲10萬元獎金；各類別亦選出至少5名「金點新秀設計獎」，每名獎金2萬元。新增的島嶼韌性與文化播種特別獎各選出1名得主，頒發獎金3萬元。此外，台灣優良設計協會執行的「金點新秀贊助特別獎」亦會邀請企業參與評審，提供產學媒合機會。

本屆競賽開放第45屆新一代設計展參展校系之畢業專題，以及參與第12屆新一代設計產學合作計畫之作品報名，參賽作品須於5月22日至25日在台北南港展覽館2館舉辦的「2026第45屆新一代設計展」現場展出，方符合資格。參賽辦法詳詢金點設計獎官網（https://goldenpin.org.tw/goldenpin/zh-TW）。

