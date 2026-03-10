自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

素人畫家aka六甲區公所司機畫展「鳥語花香」 區長寫詩相襯

2026/03/10 15:50

素人畫家林志強（右「鳥語花香」在六甲區公所2樓展出，區長陳啟榮（左）為根據鳥禽的生態習性，為每幅畫作寫詩。（六甲區公所提供）素人畫家林志強（右「鳥語花香」在六甲區公所2樓展出，區長陳啟榮（左）為根據鳥禽的生態習性，為每幅畫作寫詩。（六甲區公所提供）

〔記者劉婉君／台南報導〕六甲區公所司機林志強，未曾接受過專業美術訓練，但他憑藉著對鳥禽細膩的觀察、大膽用色與獨特視角，成為素人畫家；2024年7月首度在區公所2樓「松鶴藝文走廊」展出20件畫作後，受到好評，即日起再增添15件新作品，六甲區長陳啟榮也為每幅畫寫詩相襯，帶給觀賞者藝術與文學交織的雙重感受。

林志強「鳥語花香」在六甲區公所2樓松鶴藝文走廊展出。（記者劉婉君攝）林志強「鳥語花香」在六甲區公所2樓松鶴藝文走廊展出。（記者劉婉君攝）

林志強以六甲區在地常見及台灣知名的鳥禽為主題進行創作，透過畫筆展現鳥禽靈動神韻與自然風采，包括水雉、帝雉、環頸雉、翠鳥、朱鸝、八色鳥、台灣藍鵲、黑面琵鷺、藍腹鷴、貓頭鷹、魚鷹等。

陳啓榮則根據每幅畫作中的鳥禽生態特色等，撰寫1首詩，讓觀眾在賞畫之餘，也能藉由詩作了解各種鳥禽的習性與自然之美。

林志強「鳥語花香」在六甲區公所2樓松鶴藝文走廊展出。（記者劉婉君攝）林志強「鳥語花香」在六甲區公所2樓松鶴藝文走廊展出。（記者劉婉君攝）

陳啓榮表示，希望透過藝術，傳遞自然之美與生命感動，也讓更多人認識六甲豐富的生態資源與人文風采，邀請各地民眾到六甲1日遊，吃美食、賞美景、訪老屋、拜古廟、遊埤塘，在藝術與自然中，感受六甲的獨特魅力。

林志強「鳥語花香」展期至5月31日止，週一至週五上午9時至下午4時開放參觀，中午12時至1時、例假日休息。

