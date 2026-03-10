曹興誠辭文總執委 不解為何「推廣台灣文化」要掛「中華」2字

文總現行的logo可見「中華文化總會全名」。（翻攝自文總官網）

〔記者凌美雪／台北報導〕中華文化總會將於17日舉行會員大會，但今日傳出執行委員曹興誠致信給副會長江春男，表示將辭任執委，且不參加此次大會，主要原因是文總全名有「中華」2字，會混淆台灣主權定位。

曹興誠於信件中質疑：文化總會的宗旨是推廣台灣文化的，為什麼還要掛「中華」兩個字？他認為：現在凡掛有「中」或「中華」的組織或活動，都會混淆台灣的定位，削弱台灣的主權。台灣務需全力去「中」，才能走向主權獨立的坦途。

曹興誠表示：「我已經被中共定位為『頑固台獨份子』，如果繼續擔任『中華文化總會』的執行委員，未免自相矛盾，故決定即日辭職。」

