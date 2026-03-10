曹興誠質疑「中華」文化總會名稱混淆台灣主權 文總說明改名程序

文總曾經更名為「國家文化總會」。（翻攝自文總官網）

〔記者凌美雪／台北報導〕前聯電董事長曹興誠今（10）日表態請辭文化總會執行委員一職，主因文總全名為「中華文化總會」，他認為「中華」二字會混淆台灣定位，削弱台灣的主權。

對此，文總秘書長李厚慶表示，目前大會秘書處尚未接到曹興誠口頭或書面請辭，「將持續與曹董事長溝通了解其確切意向，更感謝曹董事長擔任委員期間給予文總的支持。」李厚慶指出，「曹董事長所提改名一事，因涉及人民團體法及本會章程變更，仍須依照相關法規之程序進行。」

國民黨執政時期又把「國家」拿掉，改為「中華」文化總會。（翻攝自文總官網）

其實，創立於1967年的「中華文化總會」，名稱經過幾次修改，它的前身「中華文化復興運動推行委員會」簡稱「文復會」，是為反制中共發動文化大革命對中華文化的摧殘而成立。但鑒於時代變遷，國人文化價值觀漸趨多元化，1990年更名為「中華文化復興運動總會」，簡稱「文化總會」或「文總」，並於1991年經內政部核准立案為社團法人民間團體；2006年，第4屆第3次會員大會決議，更名為「國家文化總會」；但2010年，第5屆第3次會員大會時，又決議更名為「中華文化總會」。

目前文化總會的定位，是從事台灣文化連結的非政府組織（NGO），揭示的3大任務是「持續提升和深植台灣的文化實力」、「啟用新世代創意能量，賦予多元傳統新的時代意義，展現台灣文化的厚度」以及「加強台灣文化和國際的交流」。

