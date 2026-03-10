自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 看表演

卡普松快閃日本又返台 喜會美女小提琴家 準備世界首演新曲

2026/03/10 19:00

大提琴家卡普松（左起）將於11日與北市交合作音樂會，圖為與作曲家杜布農與小提琴家黛戈於排練時合影。（北市交提供）大提琴家卡普松（左起）將於11日與北市交合作音樂會，圖為與作曲家杜布農與小提琴家黛戈於排練時合影。（北市交提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕TSO台北市立交響樂團將於明（11）日晚間於國家音樂廳開啟2026年樂季，不僅由今年正式上任的首席指揮里柏瑞契（Alexander Liebreich）親自執棒，更邀請到當今樂壇最炙手可熱的大提琴家卡普松（Gautier Capuçon）與傑出小提琴家法蘭契絲卡．黛戈（Francesca Dego）合作，世界首演作曲家杜布農（Richard Dubugnon）新作《靜默之詩》（Le poème silencieux）。

北市交表示，音樂會上半場首先演出法國作曲家聖桑斯（Camille Saint-Saëns）的《繆思與詩人》（La Muse et le Poète），作品以小提琴與大提琴的對話形式，象徵「繆思」與「詩人」的交流，在浪漫而細膩的旋律中展現法國音樂的優雅氣質。

隨後將迎來瑞士作曲家杜布農為小提琴、大提琴與管弦樂團創作的狂想曲《靜默之詩》世界首演，延續「繆思」與「詩人」的意象，在豐富的管弦樂色彩中開展詩意與想像，為此，北市交也邀請到美義混血美女小提琴家法蘭契絲卡．黛戈登台，攜手卡普松共同演出。北市交指出，兩位頂尖名家擔綱獨奏，完美契合TSO近年來積極拓展城市聲響、引進當代新作的策展核心概念。作曲家杜布農本人也為此親自訪台參與排練，一起分享新曲世界首演的重要時刻。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章