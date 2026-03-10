卡普松快閃日本又返台 喜會美女小提琴家 準備世界首演新曲

大提琴家卡普松（左起）將於11日與北市交合作音樂會，圖為與作曲家杜布農與小提琴家黛戈於排練時合影。（北市交提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕TSO台北市立交響樂團將於明（11）日晚間於國家音樂廳開啟2026年樂季，不僅由今年正式上任的首席指揮里柏瑞契（Alexander Liebreich）親自執棒，更邀請到當今樂壇最炙手可熱的大提琴家卡普松（Gautier Capuçon）與傑出小提琴家法蘭契絲卡．黛戈（Francesca Dego）合作，世界首演作曲家杜布農（Richard Dubugnon）新作《靜默之詩》（Le poème silencieux）。

北市交表示，音樂會上半場首先演出法國作曲家聖桑斯（Camille Saint-Saëns）的《繆思與詩人》（La Muse et le Poète），作品以小提琴與大提琴的對話形式，象徵「繆思」與「詩人」的交流，在浪漫而細膩的旋律中展現法國音樂的優雅氣質。

隨後將迎來瑞士作曲家杜布農為小提琴、大提琴與管弦樂團創作的狂想曲《靜默之詩》世界首演，延續「繆思」與「詩人」的意象，在豐富的管弦樂色彩中開展詩意與想像，為此，北市交也邀請到美義混血美女小提琴家法蘭契絲卡．黛戈登台，攜手卡普松共同演出。北市交指出，兩位頂尖名家擔綱獨奏，完美契合TSO近年來積極拓展城市聲響、引進當代新作的策展核心概念。作曲家杜布農本人也為此親自訪台參與排練，一起分享新曲世界首演的重要時刻。

