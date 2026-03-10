自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

花瓣邊緣的鋒利感 楊寓寧個展「割傷春天」台南登場

2026/03/10 16:13

「割傷春天」即日起展出至4月18日。（弎畫廊提供）「割傷春天」即日起展出至4月18日。（弎畫廊提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕藝術家楊寓寧個展「Petal’s edge割傷春天」，即日起在弎畫廊登場。她以水墨為核心媒材，透過對植物生長的細膩觀察，將春季生命力的急促與脆弱轉化為紙上精確而飽滿的幾何語彙，邀請觀者感受一場在視覺與觸覺邊界擺盪的感官體驗。

展名靈感來自美國詩人William Carlos Williams的詩作。楊寓寧觀察到春天植物總像「趕著生長」，生命在短時間內迅速爆發，也因此帶著一種矛盾感—花朵外表柔美，但邊緣卻常呈現如幾何圖形般的銳利形狀。這樣的感受，就像在溫暖春陽中突然掠過的一陣冷風，或是指尖被紙張邊緣輕輕劃過時那種細微卻清晰的刺癢。

在創作上，她刻意並置2種質地，以溫潤飽滿的墨色鋪陳畫面基底，同時保留鋒利而精準的輪廓線條，使畫面在柔和與銳利之間形成張力，也讓觀者在視覺上感受到春天生命力既溫柔又帶刺的特質。

楊寓寧作品在柔與銳之間，植物細節化為幾何語彙的感官體驗。（弎畫廊提供）楊寓寧作品在柔與銳之間，植物細節化為幾何語彙的感官體驗。（弎畫廊提供）

作品〈一雙貝母〉中，墨色花蕊水潤飽滿，如同濕潤紙面上留下的時間痕跡；〈向光斜倚的鬱金〉則描繪葉片向光傾斜的姿態，展現植物生長的韌性與方向感。

楊寓寧表示，自己的創作並非試圖傳達沉重的命題，而是想捕捉「趁著有光」與「趁著紙張仍濕潤」的瞬間。每一道墨痕與切割，都不是為了製造傷口，而是在乾與濕、動與靜的交界，記錄生命最動人的姿態。

「割傷春天」即日起展出至4月18日；3月21日下午3點也將舉辦藝術家座談，由楊寓寧與藝評人蕭楷競進行深度對談。

