自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 逛展覽

基隆文化觀光局今辦「回望400」攝影展 凝望基隆的往昔與新貌

2026/03/10 18:09

基隆市文化觀光局於10日舉行《回望400－基隆的往昔與新貌》攝影特展開幕活動；圖由右至左依序為攝影家黃東明、基隆市副市長邱佩琳、文化觀光局長江亭玫。（記者俞肇福攝）基隆市文化觀光局於10日舉行《回望400－基隆的往昔與新貌》攝影特展開幕活動；圖由右至左依序為攝影家黃東明、基隆市副市長邱佩琳、文化觀光局長江亭玫。（記者俞肇福攝）

〔記者俞肇福／基隆報導〕2026年基隆迎接建城400年歷史里程碑，基隆市文化觀光局於今天（10日）盛大舉行「回望400－基隆的往昔與新貌」攝影特展開幕活動，以「基隆歷史演進」為脈絡，透過「當代視覺採集」重新凝視城市。展覽將於基隆美術館即日起至5月24日展出，攝影展作品將於美術館1樓101-102展廳及M02、Ｍ03展覽室展出，主辦單位邀請攝影家黃東明於 本週六（14日）、4月25日 及 5月23日 舉辦專家導覽活動，報名連結 https://www.accupass.com/event/2601200310101681137607

基隆市文化觀光局於10日舉行《回望400－基隆的往昔與新貌》攝影特展開幕活動。（記者俞肇福攝）基隆市文化觀光局於10日舉行《回望400－基隆的往昔與新貌》攝影特展開幕活動。（記者俞肇福攝）

基隆市副市長邱佩琳表示，非常感謝黃東明上山臨海，呈現基隆的地景地貌、歷史遺跡，在基隆生活打拚的職人，更將守護保衛基隆港都的第一線工作人員的身影呈現在市民面前。在當代我們透過攝影技術的進步，及各項保存與活化文化資產的設計，可以為基隆未來的400、800年......留下富有情感的珍貴紀錄，並成為城市文化治理的寶貴資產。

「回望400」攝影特展規劃四大區域，第一展區「登陸・臨海之境」，觀眾可循著裝置與影像喚起對基隆地景的原初記憶與城市光影，開啟回望與再認識的旅程。第二展區「環視・城市今昔」以四組系列影像呈現城市山海地貌、百年的歷史痕跡，形塑多層次城市結構與視角。在「凝望・歲月肖像」的展區中，將目光投向生活其中的人群，保留住基隆最自然鮮活的生活面貌。最後「走入・時空場域」展間內將影像與環境聲音交錯呈現，觀眾行走其中，身影與投影畫面疊合，使觀看不再只是遠距離旁觀，引導人們在短暫沉浸中體會基隆城市的能量，重新定位自己與基隆的相對位置。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章