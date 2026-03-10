基隆文化觀光局今辦「回望400」攝影展 凝望基隆的往昔與新貌

基隆市文化觀光局於10日舉行《回望400－基隆的往昔與新貌》攝影特展開幕活動；圖由右至左依序為攝影家黃東明、基隆市副市長邱佩琳、文化觀光局長江亭玫。（記者俞肇福攝）

〔記者俞肇福／基隆報導〕2026年基隆迎接建城400年歷史里程碑，基隆市文化觀光局於今天（10日）盛大舉行「回望400－基隆的往昔與新貌」攝影特展開幕活動，以「基隆歷史演進」為脈絡，透過「當代視覺採集」重新凝視城市。展覽將於基隆美術館即日起至5月24日展出，攝影展作品將於美術館1樓101-102展廳及M02、Ｍ03展覽室展出，主辦單位邀請攝影家黃東明於 本週六（14日）、4月25日 及 5月23日 舉辦專家導覽活動，報名連結 https://www.accupass.com/event/2601200310101681137607 。

基隆市文化觀光局於10日舉行《回望400－基隆的往昔與新貌》攝影特展開幕活動。（記者俞肇福攝）

基隆市副市長邱佩琳表示，非常感謝黃東明上山臨海，呈現基隆的地景地貌、歷史遺跡，在基隆生活打拚的職人，更將守護保衛基隆港都的第一線工作人員的身影呈現在市民面前。在當代我們透過攝影技術的進步，及各項保存與活化文化資產的設計，可以為基隆未來的400、800年......留下富有情感的珍貴紀錄，並成為城市文化治理的寶貴資產。

請繼續往下閱讀...

「回望400」攝影特展規劃四大區域，第一展區「登陸・臨海之境」，觀眾可循著裝置與影像喚起對基隆地景的原初記憶與城市光影，開啟回望與再認識的旅程。第二展區「環視・城市今昔」以四組系列影像呈現城市山海地貌、百年的歷史痕跡，形塑多層次城市結構與視角。在「凝望・歲月肖像」的展區中，將目光投向生活其中的人群，保留住基隆最自然鮮活的生活面貌。最後「走入・時空場域」展間內將影像與環境聲音交錯呈現，觀眾行走其中，身影與投影畫面疊合，使觀看不再只是遠距離旁觀，引導人們在短暫沉浸中體會基隆城市的能量，重新定位自己與基隆的相對位置。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法