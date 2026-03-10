全家大小同遊美國 這些景點超推薦

親子遊美國不能錯過主題樂園，圖為佛羅里達州Fun Spot Kissimmee主題樂園的「礦坑鼓風機」木製雲霄飛車。（美國國家旅遊局提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕美國地大物博，有各種特色景點，看好親子旅遊成為全球旅遊潮流，美國國家旅遊局（Brand USA）近日公佈精選全美50個適合家庭同遊的亮點，內容有國家公園、主題樂園、城市及海濱度假勝地等，從東北地區到美國本土外離島，橫跨美國各大區域，提供親子客群遊美最佳參考口袋名單。

位於紐約州國家玩具博物館提供親子共遊的娛樂選項。（美國國家旅遊局提供）

首先是寓教於樂的體驗，如位於緬因州布斯貝的濱海緬因植物園以寬敞步道、互動式兒童花園與適合野餐的草地空間營造輕鬆友善的親子氛圍；麻薩諸塞州的舊史特布里奇村透過活歷史展示重現19世紀新英格蘭生活樣貌；新罕布夏州克拉克熊樂園結合動物表演、小火車與文物展示，為親子家庭帶來娛樂教育體驗；Buddy Paw雪橇犬犬舍全年皆能近距離透過帶輪雪橇體驗感受極地探險魅力；印第安納州印第安納波利斯的印第安納波利斯兒童博物館為全球最大的兒童博物館，5層樓展區涵蓋恐龍化石、歷史火車頭與科學體驗，讓孩子在玩樂中學習；密蘇里州堪薩斯市的兔子洞打造沉浸式童書奇幻世界；聖路易斯的城市博物館以回收建材打造充滿溜滑梯與攀爬結構的創意遊樂空間，深受親子家庭喜愛；肯塔基州路易維爾的路易維爾超級洞穴提供地下滑索與冒險挑戰。

請繼續往下閱讀...

親子同遊響尾蛇峽谷，欣賞當地的自然美景。（美國國家旅遊局提供）

想要探索自然與人文底蘊，科羅拉多州莫里森的恐龍嶺展示超過250個恐龍化石足跡，並為劍龍骨骼首次發現地，遊客可搭乘導覽接駁車深入了解史前世界。同樣位於科羅拉多州的眾神花園以壯麗紅岩景觀與完善步道聞名，適合步行或透過自行車、吉普車與導覽巴士輕鬆探索自然之美。蒙大拿州博茲曼的蒙大拿羊駝農場提供親近動物的農場體驗，遊客可餵食、散步並與羊駝互動，盡享療癒時光。而美國西南部展現濃厚的牛仔文化與原住民傳統，為家庭旅客帶來兼具趣味與文化深度的旅程，如德州休士頓的休士頓牛仔競技秀是全球規模最大的牛仔競技盛會之一，設有兒童嘉年華遊樂區、動物展示與趣味十足的「Mutton Bustin’」比賽，讓小朋友騎乘綿羊，場面熱鬧逗趣。新墨西哥州阿布奎基的印第安普韋布洛文化中心透過傳統舞蹈、文化展覽與手作體驗，呈現普韋布洛族群的歷史與生活文化，館內餐廳供應印地安炸麵包等原民經典料理，讓旅客從味覺到文化全面體驗在地特色。

親子漫步西部小鎮維吉尼亞市，感受濃濃的懷舊歷史氛圍。（美國國家旅遊局提供）

帶孩子遊美國當然不能錯過主題樂園，佛羅里達州雷克布埃納維斯塔的迪士尼世界擁有4大主題樂園，讓不同世代都能共享歡樂時光。同樣位於佛羅里達州的威基瓦奇泉州立公園以現場美人魚水中表演聞名，並提供划獨木舟與河道巡航體驗；田納西州鴿子谷的多莉塢樂園坐落於大煙山間，提供超過50項遊樂設施。鄰近紐約的美國夢購物中心集購物與娛樂於一體，全美最大的玩具反斗城設有互動遊戲區與小火車體驗，園區內的尼克兒童頻道宇宙樂園是西半球最大的室內主題樂園，讓大人小孩玩到樂不思蜀。想全家浸淫濃濃藝術氛圍，紐約市百老匯劇院區的新勝利劇院長年推出戲劇、馬戲與國際表演，並提供年齡分級建議與免費活動日，讓藝術欣賞更貼近家庭旅客；聖塔羅莎的舒茲博物館帶領遊客走進《花生漫畫》溫馨幽默的創作世界；舊金山的馬戲藝術中心提供雜耍、翻滾與空中飛人等課程，讓6歲以上學員親身體驗馬戲藝術並登台演出。

寧靜濕地水域划獨木舟，感受美國東南部自然生態魅力。（美國國家旅遊局提供）

還有美國本土外離島，適合擁抱陽光來段海風假期，例如波多黎各奧羅科維斯Toro Verde高空冒險樂園提供刺激的高空滑索體驗，其中「ToroBike」為全球最長的高空自行車滑索路線，帶來驚險又壯觀的空中視野；夏威夷歐胡島拉耶的玻里尼西亞文化中心透過6大島嶼主題村落、傳統舞蹈與文化互動活動，讓家庭深入認識太平洋島嶼文化，水上表演「Huki: A Canoe Celebration」更以歌舞與獨木舟演繹島嶼傳承故事；關島哈加特納的拉提石公園展示古代查莫洛石柱遺跡，步行可達查莫洛村夜市體驗在地文化與美食；北馬里亞納群島塞班島的軍艦島/情人島一日遊，以清澈淺海與浮潛環境聞名，適合全家共享悠閒海島時光。更多美國旅遊相關資訊詳詢美國國家旅遊局官網。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法