台北時裝週8年大轉型！取消主題開幕秀回歸品牌 文化部次長王時思：用時裝守護人類最後的真實自我

文化部政務次長王時思致詞。（文化部提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕「台北時裝週 AW26」即將在3月26日至29日登場，文化部今（10）日於大巨蛋秀泰影城舉辦展前記者會，正式宣告邁入「轉型元年」。文化部政務次長王時思致詞時直言，時裝週走過8年，面對全球時尚產業洗牌與高端消費流失，現在必須做出轉型決定，將所有能量與火力集中回品牌本身。

王時思指出，轉型核心在於３大面向：首先是取消獨立命名的開幕秀，讓各品牌走自己的秀，呈現專屬的生產線與敘事；其次是深化產業輔導，針對品牌商化操作提供業師一對一協助；最後則是讓消費成為支持時尚的真實力量。她強調，在 AI 發展高度介入的時代，時尚已成為人類最微型、最真實的自我形象建構方式。

請繼續往下閱讀...

「台北時裝週AW26」將於3月26日至29日登場，文化部政務次長王時思（左9）、設研院院長張基義（左7）、品牌設計師、代表與模特兒合影。（文化部提供）

面對全球化市場，王時思認為台灣品牌必須走向更個人化的需求，並以更有主體性的文化敘事來彰顯差異性。她表示，時尚是告訴別人「你是誰」的力量，呼籲所有品牌與支持者一起用時尚守護人類最後真實的自我展現。本季時裝週將透過重新校準平台角色，建立能對接市場、促進品牌穩健成長的場域。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法