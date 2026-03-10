自由電子報
藝文 > 即時

台北時裝週首推「Live 秀展直播區」 12家品牌3/26輪番轟炸松菸

2026/03/10 17:30

「台北時裝週AW26」，#DAMUR 將以「Wellness／Training Culture」為核心帶來伸展台走秀。（文化部提供）「台北時裝週AW26」，#DAMUR 將以「Wellness／Training Culture」為核心帶來伸展台走秀。（文化部提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕「台北時裝週 AW26」即將在3月26日至29日登場，文化部今（10）日於大巨蛋秀泰影城舉辦展前記者會，以「首映會」概念透過影像預告揭開序章。本季秀展形式全面升級，除了傳統的伸展台走走（Runway），更首度導入國際趨勢的形象展演（Presentation）與響應活動（Event），鼓勵設計師依品牌命題選擇適合的敘事節奏。

設計師Daniel Wong（右）記者會上介紹本季「Work in Progress」設計概念。（記者董柏廷攝）設計師Daniel Wong（右）記者會上介紹本季「Work in Progress」設計概念。（記者董柏廷攝）

本季共規劃 6場伸展台走秀與 6場形象展演，集結C JEAN、BOB Jian、JUST IN XX、Daniel Wong、TANGTSUNGCHIEN、Mizuiro ind.、Yentity、LiyuTsai、#DAMUR、INFDARK、WEITZUYUAN、WANGLILING等12家國內外品牌輪番登場。此外，C JEAN、#DAMUR、JENN LEE、RAY CHU、UUIN等5家品牌也將透過展覽、工作坊與論壇，將創意延伸至生活場景。文化部指出，為了打破場地座位限制，本季特別將過往的民眾場調整為「Live 秀展直播區」，以突破各場次座位有限的限制，讓更多觀眾不只在線上觀看，更可依所喜歡的設計師風格隨時至會場直播區觀賞新一季作品，期盼讓更多觀眾能現場同步感受秀場張力。

「台北時裝週AW26」，BOB Jian將帶來以「留下來的人」為題的形象展演。（文化部提供）「台北時裝週AW26」，BOB Jian將帶來以「留下來的人」為題的形象展演。（文化部提供）

此外，因應轉型元年，官網也同步進行全新改版，將4天的秀展內容轉化為「查得到、看得懂、追得上」的即時入口。每個參展品牌皆建構專屬頁面，方便觀眾與業界快速查找日程與本季重點。

