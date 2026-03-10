自由電子報
藝文 > 即時

時尚據點限時4天！台北時裝週風格市集 「編輯選品」逛18家質感品牌

2026/03/10 17:35

「台北時裝週AW26」，Daniel Wong將以「Work in Progess」為核心帶來伸展台走秀。（記者董柏廷攝）「台北時裝週AW26」，Daniel Wong將以「Work in Progess」為核心帶來伸展台走秀。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕「台北時裝週 AW26」即將在3月26日至29日登場，文化部今（10）日於大巨蛋秀泰影城舉辦展前記者會，正式宣告邁入「轉型元年」。文化部政務次長王時思致詞時直言，時裝週走過8年，面對全球時尚產業洗牌與高端消費流失，現在必須做出轉型決定，將所有能量與火力集中回品牌本身。

WANGLILING設計師汪俐伶（左）於記者會上分享本季概念。（文化部提供）WANGLILING設計師汪俐伶（左）於記者會上分享本季概念。（文化部提供）

「台北時裝週 AW26」不僅止於伸展台上的展演，更致力於推動「時尚即生活」的文化參與。特別推出的「Editor's Pick 風格市集」以雜誌編輯選品為概念，邀請Basic Plus+、海豚鳥birphin、ccyeh、ERH、EVERYDAY OBJECT、風花fuuka.、HUTCH ASAP、kirrei、梅波maybo、noii noii、SYDNNI、Szövet Kották、tan tan、好初早餐、&.caker、FOURNINETINE BAKERY、寓製作、小高潮色計事務所等18個品牌進駐，提供近距離看見設計細節、觸摸材質、提袋回家的機會。期盼以市集讓時尚不只停留在「觀看」，更被轉譯成人人皆可擁有的生活選擇，推動「時尚即生活」的文化參與與消費想像。

「台北時裝週AW26」將於3月26日至29日登場，設研院院長張基義（左7起）、經濟部產發署科長李欣潔、文化部次長王時思、經濟部國貿署組長楊佳憲、與設計師等人於記者會合影。（文化部提供）「台北時裝週AW26」將於3月26日至29日登場，設研院院長張基義（左7起）、經濟部產發署科長李欣潔、文化部次長王時思、經濟部國貿署組長楊佳憲、與設計師等人於記者會合影。（文化部提供）

為了將創意有效轉化為市場動能，時裝週期間亦於松菸2號倉規劃「TAIPEI IN STYLE 服飾品國際買主採購洽談會」，匯聚36家台灣服裝與服飾品牌展出，活動期間將邀請國際買家實地採購與商業合作，透過全球時尚產業的深度交流，提升品牌附加價值與商貿效益。

文化部表示，AW26定位為轉型元年，目標是建立一個能促進品牌穩健成長的推動平台。除了市集與商洽會，還有品牌策辦的工作坊與論壇，讓大眾理解設計背後的產業運作。期待時裝週能成為一段可以被走進、被體驗並帶回日常的風格旅程，讓台灣的好設計成為生活中最有感的風格註記。

