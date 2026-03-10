自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 逛展覽

顏水龍紀念館新空間開幕 常設展看顏水龍畫具、畫框等文物

2026/03/10 18:15

總爺藝文中心內的「顏水龍紀念館II」揭牌。（記者劉婉君攝）總爺藝文中心內的「顏水龍紀念館II」揭牌。（記者劉婉君攝）

〔記者劉婉君／台南報導〕台南市麻豆總爺藝文中心顏水龍紀念館自2006年成立以來，迄今已20年，歷經1年多的籌備，「顏水龍紀念館II」今（10）日開幕，並推出常設展「顏水龍的工藝精神與影響」，除了特展區展示由家屬捐贈的顏水龍畫具、畫框、畫具收納櫃等珍貴文物之外，1950年代顏水龍伉儷曾經使用過的小型領帶織機，也在今天限定展出，顏水龍次子顏千峰更佩戴以該織機製作的父親的領帶與會，別具意義。

「顏水龍紀念館II」特展區內展出顏水龍的畫具、畫具收納櫃等文物，牆上還有顏水龍為自己和家人繪製的畫像輸出，顏千峰站在自己的畫像旁合照。（記者劉婉君攝）「顏水龍紀念館II」特展區內展出顏水龍的畫具、畫具收納櫃等文物，牆上還有顏水龍為自己和家人繪製的畫像輸出，顏千峰站在自己的畫像旁合照。（記者劉婉君攝）顏水龍伉儷曾經使用過的小型領帶織機，在開幕當天限定展出，之後將以複製品展示。顏千峰佩戴父親的領帶與會，就是以該織機製成。（記者劉婉君攝）顏水龍伉儷曾經使用過的小型領帶織機，在開幕當天限定展出，之後將以複製品展示。顏千峰佩戴父親的領帶與會，就是以該織機製成。（記者劉婉君攝）

總爺藝文中心在台灣工藝研究發展中心的支持下，於紅磚會議室策劃「顏水龍紀念館II」，今天由工藝研究發展中心組長許峰旗、台南市文化局長黃雅玲、顏水龍次子顏千峰等人揭牌啟用，於既有的紀念館展覽內容之外，以實體拼板舟、畫作輸出、顏水龍早年的台中家屋模型、相關訪談影像紀錄等，帶民眾深入理解台灣工藝美學精神。

「顏水龍紀念館II」常設展包括實體拼板舟及畫作輸出、訪談影像等。（記者劉婉君攝）「顏水龍紀念館II」常設展包括實體拼板舟及畫作輸出、訪談影像等。（記者劉婉君攝）

展覽以「工藝設計」、「設計教育」與「美術與公共藝術」3大主題為主軸，系統化梳理顏水龍對台灣近代工藝設計與美學發展的重要影響，呈現台灣民藝品及顏水龍引入現代設計觀念所開發的工藝作品，還有1930年代為日本SMOCA設計的摩登廣告與台中太陽堂企業識別設計等，為台灣平面設計與廣告設計史上的經典案例。特展區的顏水龍畫具、畫框與畫具收納櫃等，更是最大亮點之一。

「顏水龍紀念館II」常設展，展示台灣民藝品，以及受顏水龍引入現代設計觀念影響所開發的工藝品。（記者劉婉君攝）「顏水龍紀念館II」常設展，展示台灣民藝品，以及受顏水龍引入現代設計觀念影響所開發的工藝品。（記者劉婉君攝）

顏千峰表示，財團法人台南市顏水龍文化基金會已於今年成立，宗旨在推廣台灣美術藝術、手工藝、建築公共藝術及保存顏水龍遺留下來的作品等，原有的顏水龍紀念館空間有限，2館成立後，希望能更完整介紹顏水龍在美術藝術、工藝、教育的貢獻及影響，常設展也會每年更展，期使民眾不分年齡層都能瞭解並持續推廣，藉此培養台灣的美術工藝的人才，促進工藝與文化產業發展。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章