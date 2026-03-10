顏水龍紀念館新空間開幕 常設展看顏水龍畫具、畫框等文物

總爺藝文中心內的「顏水龍紀念館II」揭牌。（記者劉婉君攝）

〔記者劉婉君／台南報導〕台南市麻豆總爺藝文中心顏水龍紀念館自2006年成立以來，迄今已20年，歷經1年多的籌備，「顏水龍紀念館II」今（10）日開幕，並推出常設展「顏水龍的工藝精神與影響」，除了特展區展示由家屬捐贈的顏水龍畫具、畫框、畫具收納櫃等珍貴文物之外，1950年代顏水龍伉儷曾經使用過的小型領帶織機，也在今天限定展出，顏水龍次子顏千峰更佩戴以該織機製作的父親的領帶與會，別具意義。

「顏水龍紀念館II」特展區內展出顏水龍的畫具、畫具收納櫃等文物，牆上還有顏水龍為自己和家人繪製的畫像輸出，顏千峰站在自己的畫像旁合照。（記者劉婉君攝）顏水龍伉儷曾經使用過的小型領帶織機，在開幕當天限定展出，之後將以複製品展示。顏千峰佩戴父親的領帶與會，就是以該織機製成。（記者劉婉君攝）

總爺藝文中心在台灣工藝研究發展中心的支持下，於紅磚會議室策劃「顏水龍紀念館II」，今天由工藝研究發展中心組長許峰旗、台南市文化局長黃雅玲、顏水龍次子顏千峰等人揭牌啟用，於既有的紀念館展覽內容之外，以實體拼板舟、畫作輸出、顏水龍早年的台中家屋模型、相關訪談影像紀錄等，帶民眾深入理解台灣工藝美學精神。

「顏水龍紀念館II」常設展包括實體拼板舟及畫作輸出、訪談影像等。（記者劉婉君攝）

展覽以「工藝設計」、「設計教育」與「美術與公共藝術」3大主題為主軸，系統化梳理顏水龍對台灣近代工藝設計與美學發展的重要影響，呈現台灣民藝品及顏水龍引入現代設計觀念所開發的工藝作品，還有1930年代為日本SMOCA設計的摩登廣告與台中太陽堂企業識別設計等，為台灣平面設計與廣告設計史上的經典案例。特展區的顏水龍畫具、畫框與畫具收納櫃等，更是最大亮點之一。

「顏水龍紀念館II」常設展，展示台灣民藝品，以及受顏水龍引入現代設計觀念影響所開發的工藝品。（記者劉婉君攝）

顏千峰表示，財團法人台南市顏水龍文化基金會已於今年成立，宗旨在推廣台灣美術藝術、手工藝、建築公共藝術及保存顏水龍遺留下來的作品等，原有的顏水龍紀念館空間有限，2館成立後，希望能更完整介紹顏水龍在美術藝術、工藝、教育的貢獻及影響，常設展也會每年更展，期使民眾不分年齡層都能瞭解並持續推廣，藉此培養台灣的美術工藝的人才，促進工藝與文化產業發展。

