自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 看表演

成為歌仔戲DNA的一環 青世代創作者展現舞台生命力

2026/03/10 18:19

一心戲劇團《九命》融合奇幻與懸疑元素，開拓歌仔戲敘事的嶄新觀看路徑。（台灣歌仔戲中心提供）一心戲劇團《九命》融合奇幻與懸疑元素，開拓歌仔戲敘事的嶄新觀看路徑。（台灣歌仔戲中心提供）

〔記者黃佳琳／高雄報導〕「第二屆歌仔青世代」將於5月起在高雄中山堂劇場進行售票演出，五組團隊各自以不同題材與創作觀點回應當代社會與戲曲傳統；國立傳統藝術中心主任陳悅宜表示，「歌仔青世代」是從產業鏈前端出發的重要培育機制，希望培植編劇、導演與音樂設計等創作新血深入理解歌仔戲，成為未來戲曲創作DNA的一環。

國立傳統藝術中心轄下的台灣歌仔戲中心，延續去年以青世代藝術家為核心的人才培育精神，「第二屆歌仔青世代」首度帶入策展人制度，邀請長期深耕台灣戲曲研究與表演藝術實務的徐亞湘教授擔任策展人，以「化合作用」為主題，透過公開徵選、專業陪伴與售票展演機制，扶植青世代創作者投入歌仔戲新編製作。

昭香戲劇團《雙面斌官》回望17世紀台灣歷史，在權力交錯與人性算計中鋪陳層層懸念。（台灣歌仔戲中心提供）昭香戲劇團《雙面斌官》回望17世紀台灣歷史，在權力交錯與人性算計中鋪陳層層懸念。（台灣歌仔戲中心提供）

本屆共有五個團隊入選，由五位青世代編劇與導演攜手十四位青世代演員共同創作。明華園戲劇團《狐說百妖》由戲劇顧問吳岳霖協助，以人與妖的邊界為核心，展開一場關於信念與選擇的東方奇幻冒險；毛斷計畫《趙氏孤女》在戲劇顧問林幸慧的陪伴下，從經典文本出發，以女性創作者視角重新拆解性別與權力結構，透過女小生行當辯證角色內外性別的張力。

昭香戲劇團《雙面斌官》由戲劇顧問游富凱協力，回望17世紀台灣歷史，在權力交錯與人性算計中鋪陳層層懸念；薪傳歌仔戲劇團《憐香惜玉》在戲劇顧問張啟豐的引導下，以輕喜劇形式進入性別、流言與真相的辯證現場；一心戲劇團《九命》則在戲劇顧問施如芳的陪伴下，攜手青世代創作者融合奇幻與懸疑元素，開拓歌仔戲敘事的嶄新觀看路徑。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章