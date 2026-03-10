限制級
中美館「萬物的邀約」 公演 林強打頭陣、羅馬尼亞藝術家來台
歌手林強在綠美圖進行DJ演出。（台中市文化局提供）
〔記者黃旭磊／台中報導〕台中市立美術館開館展「萬物的邀約」，邀音樂人林強融合電子樂與田野採集元素，在綠美圖屋頂花園進行DJ演出，中美館指出，林強演出後，今天起至14日舉行「鏡頭下的我們：社群創作工作坊」，由羅馬尼亞與英國藝術家專程來台與公眾對話。
「萬物的邀約」於去年12月揭幕，中美館持續推出聲音演出、工作坊與行為表演公眾活動，7日先由林強帶來DJ演出，林強住台中，曾以40多萬張銷量〈向前走〉紅極一時，同場還有王福瑞、許雁婷、蔡瑋德、賴士超，以及來自東京的行為藝術家花崎草（Hanasaki Kaya）共演，在中央公園綠意場域展開沉浸式聆聽體驗。
中美館館長賴依欣指出，3月10日至14日舉行「鏡頭下的我們：社群創作工作坊」，由羅馬尼亞與英國藝術家組合伊琳娜·波提亞·布坎（Irina Botea Bucan）與喬恩·迪恩（Jon Dean）專程來台帶領，引導觀眾探討社群連結，並以16釐米黑白電影呈現成果。
區秀詒與陳侑汝「她的實驗空間集」，3月28日將推出遊走式「演出從前一隻獨角獸」，結合聲音、影像與肢體表演，引領觀眾穿梭展間與戶外空間，4月3日邀請文貞姬教授與藝術家薛保瑕教授、李貞慧教授對談，以「戰後女性的抽象」為題，探討女性藝術家自我定位。
