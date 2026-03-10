全球最長海上雲霄飛車在這裡 迪士尼探險號新加坡啟航

亞洲第1艘迪士尼遊輪「迪士尼探險號」有全球最長海上雲霄飛車，還有家庭泳池、水滑梯和互動戲水區等設施。（可樂旅遊提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕亞洲第1艘迪士尼遊輪「迪士尼探險號」（Disney Adventure），今（10）日起正式在新加坡啟航，旅客不必飛到歐美，就能體驗原汁原味的迪士尼遊輪海上魅力。全新的迪士尼探險號排水量達20.8萬噸，共有2111間艙房，最多可服務6700位旅客。船上規畫7大主題區域、6間主題餐廳，並設有分齡兒童與青少年主題俱樂部、成年人專屬餐廳，無論大人或小孩都能沉浸式享受一趟迪士尼海上奇幻之旅。其中最大的亮點，是甲板擁有1座超過250公尺、全球最長海上雲霄飛車「Ironcycle Test Run」；迪士尼遊輪更首度在船中打造1座3層樓高、宛如童話書中城堡的藝術建築，並有經典迪士尼故事現場演出。

迪士尼探險號打造3層樓高宛如童話書中城堡的藝術建築，並有經典迪士尼故事現場演出。（可樂旅遊提供）

達菲與好友系列商品在船上首次登場，旅途完成達菲與好友探索任務可兌換專屬小驚喜。（可樂旅遊提供）

旅客在迪士尼探險號除了可品嘗各式各樣的國際風味菜肴、亞洲美食和迪士尼特色餐飲，欣賞精采舞台演出之外，航程中的夜晚還能觀賞以獅子王為主題的原創海上煙火秀《The Lion King: Celebration in the Sky》。同樣不能錯過紀念品商店，像是迪士尼、皮克斯、漫威與達菲與好友系列商品，旅途中也能參加達菲與好友探索任務，跟著線索在船上各處尋找遺失物品，完成任務後即可兌換專屬的小驚喜，為旅程留下可愛又難忘的回憶。

請繼續往下閱讀...

船上有各種精采表演，和米奇船長、米妮船長參加派對，在海上慶祝奇幻旅程。（可樂旅遊提供）

迪士尼探險號每間艙房都有不同的主題布置，仔細觀察就能找到喜愛的卡通明星身影。（可樂旅遊提供）

可樂旅遊今日開箱帶遊客登船體驗迪士尼探險號魅力，為提供旅客舒適且方便的迪士尼探險號之旅，推出迪士尼探險號團體及自由行商品，除新加坡來回機票、首晚新加坡住宿、迪士尼探險號船票外，皆可享新加坡樟宜機場至飯店、飯店至郵輪碼頭、郵輪碼頭至樟宜機場等3段當地交通接駁，船上皆安排隨船中文領隊提供旅客必要協助，目前已開放預訂2027年3月前出發之航次，台北、高雄皆可出發，使用中國信託信用卡或簽帳金融卡全額付款，還可再享最高5,000元回饋。更多相關內容詳詢可樂旅遊官網。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法