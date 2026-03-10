自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 品風格 > 吃遊聯盟

全球最長海上雲霄飛車在這裡 迪士尼探險號新加坡啟航

2026/03/10 20:44

亞洲第1艘迪士尼遊輪「迪士尼探險號」有全球最長海上雲霄飛車，還有家庭泳池、水滑梯和互動戲水區等設施。（可樂旅遊提供）亞洲第1艘迪士尼遊輪「迪士尼探險號」有全球最長海上雲霄飛車，還有家庭泳池、水滑梯和互動戲水區等設施。（可樂旅遊提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕亞洲第1艘迪士尼遊輪「迪士尼探險號」（Disney Adventure），今（10）日起正式在新加坡啟航，旅客不必飛到歐美，就能體驗原汁原味的迪士尼遊輪海上魅力。全新的迪士尼探險號排水量達20.8萬噸，共有2111間艙房，最多可服務6700位旅客。船上規畫7大主題區域、6間主題餐廳，並設有分齡兒童與青少年主題俱樂部、成年人專屬餐廳，無論大人或小孩都能沉浸式享受一趟迪士尼海上奇幻之旅。其中最大的亮點，是甲板擁有1座超過250公尺、全球最長海上雲霄飛車「Ironcycle Test Run」；迪士尼遊輪更首度在船中打造1座3層樓高、宛如童話書中城堡的藝術建築，並有經典迪士尼故事現場演出。

迪士尼探險號打造3層樓高宛如童話書中城堡的藝術建築，並有經典迪士尼故事現場演出。（可樂旅遊提供）迪士尼探險號打造3層樓高宛如童話書中城堡的藝術建築，並有經典迪士尼故事現場演出。（可樂旅遊提供）

達菲與好友系列商品在船上首次登場，旅途完成達菲與好友探索任務可兌換專屬小驚喜。（可樂旅遊提供）達菲與好友系列商品在船上首次登場，旅途完成達菲與好友探索任務可兌換專屬小驚喜。（可樂旅遊提供）

旅客在迪士尼探險號除了可品嘗各式各樣的國際風味菜肴、亞洲美食和迪士尼特色餐飲，欣賞精采舞台演出之外，航程中的夜晚還能觀賞以獅子王為主題的原創海上煙火秀《The Lion King: Celebration in the Sky》。同樣不能錯過紀念品商店，像是迪士尼、皮克斯、漫威與達菲與好友系列商品，旅途中也能參加達菲與好友探索任務，跟著線索在船上各處尋找遺失物品，完成任務後即可兌換專屬的小驚喜，為旅程留下可愛又難忘的回憶。

船上有各種精采表演，和米奇船長、米妮船長參加派對，在海上慶祝奇幻旅程。（可樂旅遊提供）船上有各種精采表演，和米奇船長、米妮船長參加派對，在海上慶祝奇幻旅程。（可樂旅遊提供）

迪士尼探險號每間艙房都有不同的主題布置，仔細觀察就能找到喜愛的卡通明星身影。（可樂旅遊提供）迪士尼探險號每間艙房都有不同的主題布置，仔細觀察就能找到喜愛的卡通明星身影。（可樂旅遊提供）

可樂旅遊今日開箱帶遊客登船體驗迪士尼探險號魅力，為提供旅客舒適且方便的迪士尼探險號之旅，推出迪士尼探險號團體及自由行商品，除新加坡來回機票、首晚新加坡住宿、迪士尼探險號船票外，皆可享新加坡樟宜機場至飯店、飯店至郵輪碼頭、郵輪碼頭至樟宜機場等3段當地交通接駁，船上皆安排隨船中文領隊提供旅客必要協助，目前已開放預訂2027年3月前出發之航次，台北、高雄皆可出發，使用中國信託信用卡或簽帳金融卡全額付款，還可再享最高5,000元回饋。更多相關內容詳詢可樂旅遊官網。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章