奧地利國寶布赫賓德再登台 單場2首布拉姆斯鋼琴協奏曲展戰鬥力

2026/03/10 21:27

布赫賓德被譽為「維也納鋼琴學派最後權威」，連年登台都端出「超越生命」耐力的曲目。（MNA提供）布赫賓德被譽為「維也納鋼琴學派最後權威」，連年登台都端出「超越生命」耐力的曲目。（MNA提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕被譽為「維也納鋼琴學派最後權威」的奧地利國寶鋼琴大師魯道夫・布赫賓德（Rudolf Buchbinder），將於今年 5 月再度登台，攜手法國貝桑頌指揮大賽3冠王吳曜宇指揮的 NSO 國家交響樂團，在台北國家音樂廳及高雄衛武營音樂廳，展開布拉姆斯鋼琴協奏曲全集壯旅。

1946年生的布爺正奔向80高齡，但每次出現都仍神采奕奕，雙眼炯炯有神。前兩次訪台，分別端出「貝多芬奏鳴曲全集」馬拉松以及貝多芬5大鋼琴協奏曲；這次則是要在單場音樂會彈完布拉姆斯的2首鋼琴協奏曲，這對獨奏家來說，又是一次體力、耐力與功力的極限挑戰。這種「超越生命」的耐力，結合他在不同錄音版本中淬煉出的洞察，讓他手中的布拉姆斯告別了緩慢沈重的俗套，轉而呈現出充滿戰鬥精神、精確且扣人心弦的真實生命力。

眾所周知，布爺是擁有39種不同版本貝多芬鋼琴奏鳴曲全集的「貝多芬專家」，其實他對布拉姆斯的研究也是執著而深刻，他收藏了布拉姆斯2首鋼琴協奏曲的親筆原稿複本與初版樂譜。布爺對音樂架構的掌控，結合其與生俱來的直覺，使他在國際樂壇擁有崇高地位。此次登台，布爺也將傾注其一甲子的體悟，完整展現布拉姆斯2首鋼琴協奏曲。詳詢MNA。

