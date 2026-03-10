橘色惡魔登台灣燈會 限定版〈超級瑪利歐兄弟〉全場青春起來

26名橘色惡魔121期校友樂團今（10）日登2026台灣燈會主舞台演出。（文總提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕26名橘色惡魔121期校友樂團今（10）日訪嘉義2026台灣燈會，晚間於主舞台演出，一連7首精彩曲目，更獻上燈會限定的〈超級瑪利歐兄弟〉改編版，讓現場觀眾驚喜連連。

嘉義縣長翁章梁特別到後台探班，並致贈小神衣吊飾，祝福橘色惡魔演出順利。（文總提供）

橘色惡魔121期晚間演出的曲目，除包含麥可・傑克森的經典代表作〈Thriller〉、松田聖子的熱門歌曲〈藍色珊瑚礁〉及招牌曲〈Sing, Sing, Sing〉等。成員們在得知台灣燈會與任天堂合作之後，更特別帶來今晚限定〈超級瑪利歐兄弟〉主題曲改編版，用充滿青春活力的音樂，點亮嘉義夜空。

橘色惡魔121期演出充滿青春活力。（文總提供）

連續4年拿下全日本行進管樂大賽金獎橘色惡魔121期成員們，曾在2022、2023年來台遠征，許多成員們的人生第一次出國就獻給台灣，甚至登上國慶大典舞台，為他們帶來珍貴且美好的回憶。畢業後，成員們為感謝台灣當年熱情邀約，自發性籌組校友樂團感恩之旅，擔任法國號的森本同學代表樂團向台灣朋友表達感謝：「真的很榮幸能夠受邀參加這麼棒的活動。」

