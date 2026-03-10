自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝風采

橘色惡魔登台灣燈會 限定版〈超級瑪利歐兄弟〉全場青春起來

2026/03/10 21:31

26名橘色惡魔121期校友樂團今（10）日登2026台灣燈會主舞台演出。（文總提供）26名橘色惡魔121期校友樂團今（10）日登2026台灣燈會主舞台演出。（文總提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕26名橘色惡魔121期校友樂團今（10）日訪嘉義2026台灣燈會，晚間於主舞台演出，一連7首精彩曲目，更獻上燈會限定的〈超級瑪利歐兄弟〉改編版，讓現場觀眾驚喜連連。

嘉義縣長翁章梁特別到後台探班，並致贈小神衣吊飾，祝福橘色惡魔演出順利。（文總提供）嘉義縣長翁章梁特別到後台探班，並致贈小神衣吊飾，祝福橘色惡魔演出順利。（文總提供）

橘色惡魔121期晚間演出的曲目，除包含麥可・傑克森的經典代表作〈Thriller〉、松田聖子的熱門歌曲〈藍色珊瑚礁〉及招牌曲〈Sing, Sing, Sing〉等。成員們在得知台灣燈會與任天堂合作之後，更特別帶來今晚限定〈超級瑪利歐兄弟〉主題曲改編版，用充滿青春活力的音樂，點亮嘉義夜空。

橘色惡魔121期演出充滿青春活力。（文總提供）橘色惡魔121期演出充滿青春活力。（文總提供）

連續4年拿下全日本行進管樂大賽金獎橘色惡魔121期成員們，曾在2022、2023年來台遠征，許多成員們的人生第一次出國就獻給台灣，甚至登上國慶大典舞台，為他們帶來珍貴且美好的回憶。畢業後，成員們為感謝台灣當年熱情邀約，自發性籌組校友樂團感恩之旅，擔任法國號的森本同學代表樂團向台灣朋友表達感謝：「真的很榮幸能夠受邀參加這麼棒的活動。」

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章