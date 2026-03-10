橘色惡魔121期校友再當1日高中生 明日台北2場演出藏洋蔥

橘色惡魔背上文總致贈的迷你小書包，化身一日高中生。（文總提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕26名橘色惡魔121期校友樂團再訪台，今（10）日馬不停蹄，先前往建中與樂旗聯隊展開跨國交流後，傍晚訪嘉義2026台灣燈會，晚間於主舞台演出；負責此次橘色惡魔121期台灣形成的文化總會也預告，明日他們將在圓山飯店大廳快閃演出，晚間則有「オレンジの絆——橘色友誼•台日有情」音樂會。

與建中樂旗聯隊進行的跨國交流。（文總提供）

與建中樂旗聯隊進行的跨國交流很特別，橘色惡魔背上文總致贈的迷你小書包，化身一日高中生，模樣相當可愛。交流過程中，教練島 奈央與成員們不但揭秘橘色惡魔招牌的「62.5公分精準步伐」訓練細節，兩校更史無前例進行台日合奏，使交流不只是單純的音樂切磋，也串起一段珍貴緣分，讓台日兩國情誼持續延續。

橘色惡魔121期校友樂團此行透過音樂傳遞台日彼此相挺的情誼。（文總提供）

明日上午10點，他們將前往圓山飯店大廳快閃演出，晚上則在台北表演藝術中心舉辦「オレンジの絆——橘色友誼•台日有情」2026來台音樂會，預計呈獻近20首精彩曲目，並特別為台灣粉絲獻上15年前的311東日本大地震賑災紀念曲目，透過音樂傳遞台日彼此相挺的情誼，願台日兩國未來持續攜手，共同邁向更好的生活。

