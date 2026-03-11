自由電子報
藝文 > 即時

台灣國樂團「國樂頻道」啟動《NCO火車出發！》戲曲中心率先登場

2026/03/11 08:45

NCO系列節目「國樂頻道」今年規劃三大主題節目。（NCO提供）NCO系列節目「國樂頻道」今年規劃三大主題節目。（NCO提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕國立傳統藝術中心台灣國樂團（NCO）推出的系列節目「國樂頻道」今年規劃《NCO火車出發！》、《白賊七》與《寶島海洋大探險！》三大主題節目，透過在地文化、民間故事與環境教育等內容，設計適合不同年齡層參與的音樂活動。首場演出《NCO火車出發！》於今（11）日與3月14日在台灣戲曲中心小舞台登場。

台灣國樂團團長吳定哲表示，NCO長期投入國樂人才培育與傳統文化推廣，希望透過「國樂頻道」較為親近觀眾的演出形式，讓國樂跨越年齡限制，吸引不同世代觀眾參與。今年系列演出除了在台灣戲曲中心舉行，也將在5月前往高雄衛武營國家藝術文化中心音樂廳，9月則移師新北市立圖書館淡水分館演藝廳，希望讓各地觀眾都能接觸國樂演出。

NCO推出「國樂頻道」透過活潑演出形式，期望讓國樂跨越年齡藩籬。（NCO提供）NCO推出「國樂頻道」透過活潑演出形式，期望讓國樂跨越年齡藩籬。（NCO提供）

「國樂頻道」系列節目首場《NCO火車出發！》以台灣鐵道文化為題，跨國邀請捷克繪本藝術家湯瑪士．瑞杰可繪製台灣百年火車站圖像，結合蛋彩畫作與國樂演出呈現。音樂會由指揮周聖文帶領，並由鍾筱丹導聆，引導觀眾透過音樂與畫面認識台灣不同城市。演出曲目包括《港都夜雨》、《客家歌謠聯奏》、《一隻鳥仔哮啾啾》與《關仔嶺之戀》等經典旋律，讓觀眾在聽覺與視覺之間感受台灣文化。

5月登場的節目《白賊七》將在高雄衛武營演出，以國樂形式呈現台灣民間故事。故事中的角色與情節帶有幽默色彩，透過音樂敘事與舞台表現，使觀眾從傳統故事中認識台灣民間文化。9月推出的《寶島海洋大探險！》則以海洋生態為主題，透過小海龜與小海豚的故事，引導觀眾關注海洋環境。NCO希望透過音樂與故事結合的方式，讓觀眾在欣賞演出的同時理解自然環境的重要性。

「國樂頻道」系列節目採預約報名方式參與，現場亦規劃LINE集點活動，觀眾可透過集點兌換國樂相關紀念品。演出詳詢台灣國樂團官方臉書。

