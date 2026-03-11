自由電子報
藝文 > 即時

文化部「2026 Made In Taiwan新人推薦特區」即日起開放徵件

2026/03/11 13:00

「2026 Made In Taiwan新人推薦特區」即日起徵件。（文化部提供）「2026 Made In Taiwan新人推薦特區」即日起徵件。（文化部提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕為扶植台灣新銳藝術創作能量、協助青年藝術家接軌專業藝術市場，文化部辦理第19屆「2026 Made In Taiwan新人推薦特區」，即日起開放線上徵件，歡迎具中華民國國籍、1986年1月以後出生，且目前無畫廊專屬經紀合約及相關單位簽訂展覽、經紀或代理合約的藝術家踴躍報名參加。入選者將於「2026臺北國際藝術博覽會（Art Taipei 2026）」期間展出作品，並獲得新臺幣10萬元材料費等補助，強化整體展出效益與國際鏈結潛力。

文化部表示，台北國際藝術博覽會今年預定於10月30日至11月2日在台北世貿一館舉行。文化部「Made In Taiwan 新人推薦特區」將於展會中設置專區，協助入選藝術家呈現創作成果，並於展覽期間媒合專業畫廊，協助處理作品諮詢、藝術經紀及交易等相關事宜，強化新銳藝術家進入市場的實戰經驗。

為支持新銳藝術家創作發展，入選者可取得藝術銀行作品購置的初審資格；文化部亦鼓勵藝術家與媒合畫廊於臺北藝博展後延續合作關係，由畫廊協助入選藝術家於國內藝術空間辦理個展，加強深化藝術家的市場根基。

文化部表示，「Made In Taiwan新人推薦特區」自推動以來，累計共有144位新秀藝術家，透過展會能見度與資源串聯，為青年創作者創造更多發展契機。近年因應藝術產業環境變化，推出提高補助金額、連結藝術銀行資源，以及提供後續發展支持等多項配套措施，自去年起促成第17屆入選藝術家王怡婷、蕭力綺、廖昭豪、蔡亞克，以及第18屆劉星佑等多位藝術家，陸續於展後與媒合畫廊延續合作辦理個展，讓臺灣具有潛力的新銳藝術家有更多的機會脫穎而出。

「2026 Made In Taiwan新人推薦特區」徵選採線上申請，即日起至5月4日受理申請。詳詢文化部獎補助資訊網（http://grants.moc.gov.tw/Web/）。

