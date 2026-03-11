自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 逛展覽

首屆王源林美術獎揭曉 李梓維「共生形－前世情緣」奪60萬首獎

2026/03/11 14:50

李梓維以「共生形－前世情緣」作品，勇奪「第一屆王源林美術獎」60萬元最高榮譽。（王源林文化藝術基金會提供）李梓維以「共生形－前世情緣」作品，勇奪「第一屆王源林美術獎」60萬元最高榮譽。（王源林文化藝術基金會提供）

〔記者蘇福男／高雄報導〕「第一屆王源林美術獎」歷經三階段評審作業，選出38幅得獎作品，其中，台中李梓維以「共生形－前世情緣」作品，勇奪60萬元首獎，所有得獎作品將在高市文化中心至真堂二館展至3月17日。

王源林美術獎由財團法人王源林文化藝術基金會主辦，是舉辦過10屆、吸引逾3000人次參加的「竹梅源文藝獎」的進階版，基金會為延續鼓勵創作初衷，更專注於發掘台灣藝術人才、致力推動台灣文化藝術的國際舞台，開啟新的創作比賽模式，繼續為有潛力的藝術家提供更多的展示機會，讓台灣藝術成為世界文化對話的重要力量。

首屆王源林美術獎徵選畫作，限定50號尺寸，共吸引187位愛好藝術創作人士參賽，經評審委員會完成三階段評審作業，選出王源林獎1位、優選4位及33位入選得獎作品。

董事長王源林表示，王源林美術獎的最大亮點，除新獎項王源林首獎獎金提高到60萬元，優選作品也可參加國際藝術博覽會展覽，由基金會支付參展活動攤位及文宣等費用，提供得獎人一個展示與銷售平台。

今年亞洲藝術年度盛事「台北藝術博覽會」，10月29日至11月2日將在台北世貿一館登場，王源林美術獎前5位優選得獎畫作，也將首度參與展出。

