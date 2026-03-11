「橘色惡魔」快閃圓山飯店大廳 擊掌互動感謝台灣311援助情誼

日本「橘色惡魔」121期校友樂團於圓山大飯店大廳快閃演出，團員揮舞旗幟並演奏多樣樂器，展現動感活力。（記者陳奕全攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕日本京都橘高校吹奏樂部「橘色惡魔」121期校友樂團訪台行程馬不停蹄，今（11）日上午10時，26名成員抵達圓山大飯店1樓大廳快閃演出，是該團睽違4年再度於圓山登場。今日適逢311東日本大地震15週年，橘色惡魔更感性表示，希望透過演出報答台灣長年來的支持。演出結束時全員更高呼「我愛台灣」，讓現場觀眾感動不已。

圓山大飯店1樓大廳以及2樓迴廊擠滿人潮欣賞橘色惡魔快閃演出。（記者董柏廷攝）

今日一早，圓山大飯店大廳便拉起紅龍，據飯店觀察，清晨7點左右就有民眾到場排隊卡位，表演開始前，1樓大廳與2樓迴廊已擠滿圍觀人潮。10時整，成員們身著121期特別製作的團隊服裝，手持樂器從階梯列隊步入大廳，一出場便與圍觀民眾擊掌，展現招牌「橘式笑容」，瞬間炒熱氣氛，觀眾也隨之拍手並搖擺身體。

「橘色惡魔」校友團成員身著特別訂製的團隊服裝，在圓山大飯店大廳演奏向觀眾展現招牌「橘式笑容」。（記者陳奕全攝）

快閃演出共帶來3首曲目，包含《High School Musical》、《美女與野獸》，以及橘高校最具代表性的《Sing Sing Sing》。指揮鎌田同學受訪時透露，4年前是以近100人的規模演出，此次縮減為26人的校友編制，每個動作都會被看得更仔細，內心難免緊張，但也希望以熱情感染台灣觀眾。

橘色惡魔121期成員在學生時期曾連續4年奪下全日本行進管樂大賽金獎，許多成員人生第一次出國即是受邀參與台灣國慶演出。教練島 奈央接受訪問時特別強調，「311對日本而言是絕對不能忘記的一天」，15年來非常感謝台灣朋友的協助，此次自發性籌組校友樂團來台，正是為了親自表達這份感謝。

橘色惡魔昨日已先後前往建國中學交流，並於嘉義台灣燈會主舞台亮相。結束圓山快閃後，今晚19時30分將於台北表演藝術中心舉辦「オレンジの絆——橘色友誼．台日有情」2026來台音樂會，現場將演出近20首曲目，包含311東日本大地震賑災紀念曲，以音樂回應台灣當年的援助，象徵台日兩地長年互相支持的深厚情誼。

