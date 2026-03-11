捷克人也驚豔！台灣合製紀錄片角逐捷克人權影展大獎 泰雅族夢境與黑白家暴劇征服歐洲影評

《烤火房的一些夢》劇照。（One World 國際人權影展提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕台灣電影再度於國際舞台大放異彩！全球極具指標性的電影節「One World國際人權影展」（One World International Human Rights Film Festival）今（11）日在捷克布拉格盛大開幕。駐捷克代表處文化組今年第 4度推動台灣作品參展，選映了紀錄片《烤火房的一些夢》、《奴隸島》以及劇情片《小雁與吳愛麗》，向歐洲觀眾展現台灣當代影像創作的多元面貌與人權關懷。

本屆影展最受矚目的亮點，莫過於由 Sayun Simung 執導的泰雅族紀錄片《烤火房的一些夢》，以細膩影像描繪原民家庭面對文化傳承的情感轉折，被影展節目總監Tomáš Poštulka 列為本屆「必看影片」清單，肯定其以詩意影像探討祖靈與女性生命經驗的獨特敘事。

《奴隸島》劇照。（One World 國際人權影展提供）

另一部入選競賽單元的紀錄片《奴隸島》，則是台灣參與合製的力作，影片深入印尼松巴島揭露現代奴隸制度，探討傳統權力與人權的複雜關係，將角逐具指標性的「瓦茨拉夫・哈維爾評審團獎」。此外，林書宇執導的劇情片《小雁與吳愛麗》也以黑白敘事風格聚焦家暴與創傷修復，引發影展方高度討論。

文化部表示，文化部長李遠去年訪問捷克期間，曾與One World影展節目總監Tomáš Poštulka會面交流，就台灣電影與國際影展合作及文化交流等議題交換意見。此次台灣電影再次參與影展，也是台灣與捷克影像文化持續深化合作的成果。

《小雁與吳愛麗》劇照。（One World 國際人權影展提供）

駐捷克代表處文化組表示，近年台灣電影持續透過「One World國際人權影展」與歐洲建立穩定文化合作關係，2023年至2025年間，已有多部臺灣紀錄片與沉浸式作品於影展放映，並透過巡迴放映與校園活動觸及捷克各地觀眾。此次台灣作品再次入選影展，不僅展現台灣創作者以影像回應當代人權議題的創作能量，也進一步深化台灣與歐洲在人權與民主價值上的文化交流。

第28屆One World國際人權影展於3月11日至19日在布拉格舉行，並巡迴捷克60餘座城市放映至4月下旬。詳詢One World國際人權影展官網（https://www.oneworld.cz/）。

