藝文 > 即時

九歌114年度文選今贈獎 凌拂〈歸山〉、栗光〈女兒〉奪年度散文與小說獎

2026/03/11 16:48

九歌114年度文選由凌拂（左）〈歸山〉以及栗光〈女兒〉分別奪得散文與小說獎。（記者董柏廷攝）九歌114年度文選由凌拂（左）〈歸山〉以及栗光〈女兒〉分別奪得散文與小說獎。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕九歌出版社主辦的「114年度文選新書發表會暨贈獎典禮」於今（11）日在紀州庵文學森林舉行。本年度散文選與小說選分別由作家蔡素芬、劉梓潔主編，年度大獎得主分別由凌拂以〈歸山〉奪得年度散文獎，栗光則憑藉短篇小說〈女兒〉獲得年度小說獎。

九歌114年散文選（左）以及小說選。（記者董柏廷攝）九歌114年散文選（左）以及小說選。（記者董柏廷攝）

散文選主編蔡素芬於致詞時表示，在網路閱讀盛行的時代，紙本文學園地的經營雖然辛苦，但仍具備不可替代的價值。她指出，紙本作品是經過專業篩選後呈現的結晶，是目前最不浪費時間的閱讀載體。蔡素芬從去年整年度的作品中挑選出40篇，以文學質感為優先，並特別規畫「環境之眼」、「時光之禮」等分輯，強調作家除了內在情感的描寫，也具備觀察政治、政策與自然環境變化的視野。針對獲得年度散文獎的凌拂，蔡素芬評述其作品〈歸山〉描述與自然和諧相處的境界，對於現代生活焦躁的心靈具有撫慰功能。

台北市文化局長蔡詩萍（左起）、九歌出版社發行人蔡澤玉、作家凌拂、季季、栗光、主編劉梓潔以及蔡素芬合影。（記者董柏廷攝）台北市文化局長蔡詩萍（左起）、九歌出版社發行人蔡澤玉、作家凌拂、季季、栗光、主編劉梓潔以及蔡素芬合影。（記者董柏廷攝）

小說選主編劉梓潔則以「新」為選稿標準，期許小說創作能突破既有美學與典範。她幽默分享，2006年她曾以〈父後七日〉獲獎卻未入選年度文選，自嘲當時或許是因年底得獎而被漏掉，因此今年擔任主編時特別提醒自己，不能錯過11、12月公布的文學獎作品。劉梓潔對入選的16篇作品充滿信心，並鼓勵尚未出版的創作者持續書寫，期待在他們發光發熱時，能自豪地說是主編「先看到的」。她分析年度小說獎得主栗光的〈女兒〉時提到，該作將奇幻元素融入日常，且不對異類進行聲嘶力竭的控訴，使小說展現出更多可能性。

近年跨文類書寫趨勢興起，2位主編也於書序中提出對文類界定提出看法。蔡素芬認為散文可採取如真似幻的手法表達心靈所向；劉梓潔則鼓勵創作者在虛構領域中持續嘗試。年度散文獎得主凌拂在〈歸山〉中，透過山居築屋的過程傳遞人與萬物平等的自然觀，被蔡素芬形容為「閱其文，已然在山中如仙」。年度小說獎得主栗光在〈女兒〉中，則以蟯蟲檢驗玻璃紙為開端，建構出一段與海參女兒共處的奇異日常。九歌出版社表示，年度文選的出版旨在紀錄台灣當代文學的呼吸，為創作者與閱讀者留下最珍貴的文字紀錄。

