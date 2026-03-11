自由電子報
藝文 > 即時

中市出版客語繪本《貓頭鳥》 榮獲德國ICMA創意媒體大獎

2026/03/11 12:53

台中市客委會出版的《貓頭鳥》，榮獲德國ICMA國際創意媒體大獎書籍類「兒童與青少年書籍」金獎。（圖由中市客委會提供）台中市客委會出版的《貓頭鳥》，榮獲德國ICMA國際創意媒體大獎書籍類「兒童與青少年書籍」金獎。（圖由中市客委會提供）

〔記者歐素美／台中報導〕台中市政府客家事務委員會出版的客語繪本《貓頭鳥》，描繪台中山城客家重要祭典文化，榮獲德國「ICMA（International Creative Media Award）國際創意媒體大獎」書籍類「兒童與青少年書籍」金獎。

台中市客委會主委江俊龍表示，《貓頭鳥》繪本推出後受到文化界與教育界廣泛關注，不僅成為學童閱讀與學習的重要媒材，也透過親子共讀讓更多家庭認識客家文化，這次榮獲德國金獎，客委會特別派員前往英國倫敦出席頒獎典禮，展現對國際繪本出版交流及文化推廣的重視，而今年獲獎作品包括英國、德國、瑞士、比利時等國家，台灣是唯一獲獎的亞洲國家，成果難得。

德國主辦單位ICMA創辦人Norbert Küpper表示，今年共有來自23個國家、362件作品參賽，《貓頭鳥》從眾多作品中脫穎而出，該書以細膩筆觸呈現台灣客庄在地信仰文化，讓評審對「台灣客家族群」有更深認識，也期待未來能看到更多來自台灣的創作參賽。

台中市客委會表示，《貓頭鳥》內容融入東勢大茅埔龍神山水祭、東勢新丁粄節、東勢巧聖仙師文化祭及新社九庄媽文化祭等4大客家重要祭典，並結合SDGs永續發展理念，讓讀者在閱讀故事的同時，深入認識台中客庄傳統與創新的祭典文化，未來將持續深耕台中文化創作，推出更多客家文化作品，並積極參與國際競賽，讓台中文化在國際舞台持續發光。

