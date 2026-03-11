跨越國界的靈感 日本睡魔師鍾情嘉義刺繡龍紋成亮點

日本青森睡魔燈飾旁由嘉義縣共好生活協會創會理事長姜鈞翔所題寫「台日共鳴．天妃神」七字。（記者林宜樟攝）

〔記者林宜樟／嘉義報導〕在嘉義縣舉辦的2026台灣燈會國際合作，日本青森睡魔燈飾作品是觀展重點，作品以朴子配天宮神明創作出「媽祖與三尊虎爺」及「千里眼、順風耳」立體燈飾，其中媽祖奉帽上的龍形圖案，靈感更是來自於朴子知名「昊漢文創精品刺繡」所出品虎爺神明衣上的龍形圖案，構築一場驚艷感官的台日宗教文化對話。

源自日本東北、以巨型武者燈飾聞名全球的青森睡魔祭進駐台灣燈會，邀請日本睡魔大師諏訪慎與林廣海親自操刀，連日來引發全國關注，3月7日大遊行更是震撼全場。

昊漢文創精品刺繡的虎爺神明衣。（蔡承哲提供）

本次作品亮點在於日本傳統技藝與嘉義在地文化的深度融合，促成緣分的幕後功臣是參與協助的嘉義在地紙藝大師蔡承哲；蔡承哲說，本次日本青森睡魔來台負責人為嘉義鄉親及配天宮信徒，她在睡魔小屋供奉虎爺，睡魔師被神明衣上的精緻刺繡吸引，詢問是否能參考圖案。

民眾參觀時可注意媽祖背後奉帽的龍形圖案。（記者林宜樟攝）日本青森睡魔媽祖的奉帽龍形圖案。（蔡承哲提供）

經「昊漢文創」負責人周讓廷同意，將台灣傳統刺繡紋樣轉化為睡魔燈飾的一部分；周讓廷表示，朴子市是台灣傳統刺繡重鎮，長期發揚刺繡文化，本次能為台日藝術交流貢獻心力感到萬分榮幸，未來將持續精進宗教刺繡藝術，推廣台灣文化。

除奪目燈飾，作品旁由嘉義在地書法好手、嘉義縣共好生活協會創會理事長姜鈞翔所題寫「台日共鳴．天妃神」七字，行雲流水、氣韻深厚的筆觸亦成為遊客關注焦點。

而台灣燈會將於明天（3月12日）下午4點至晚間6點30分 舉辦「陪媽祖一起賞燈」特別活動，民眾可前往主燈區參與「許下心願」活動，在現場寫下自己的願望並上傳至主燈螢幕，讓願望在燈海中呈現，也象徵讓媽祖看見大家對生活與未來的期待。

