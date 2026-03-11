高雄三校美術班聯展 展出120件作品展現豐沛能量

高雄市三校聯合畫展，包括三民國中校長張振義、七賢國小校長楊勝任，屏山國小校長黃俊傑（右而左）。（高市教育局提供）

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄市立三民國中美術班聯合七賢國小、屏山國小美術班，即日起至4月28日共同推出畢業展「藝碎」，分別於三民國中明德館、高醫南杏藝廊展出，展現學生們青春與創意交織的藝術風情。

展覽作品涵蓋西畫、漫畫、平面設計、書法與版畫等多元媒材與形式，呈現學生對生活的觀察與思考，有的作品細膩內斂，流露敏銳情感；也有畫作充滿張力，展現青春的能量與創造力，每件作品都像散落的藝術碎片，交織成一幅關於成長與夢想的圖像。

三民國中第14屆美術班畢業展以「藝碎」為主題，寓意學生在學習歷程中累積的創作片段與經驗，看似零碎的藝術元素，其實共同拼湊出完整的成長軌跡與青春記憶。

三民國中學生周紓宇的漫畫作品「你還要被世俗的審美挾持多久」（如右圖）在114學年度全國學生美術比賽高雄市初賽中擊敗群雄，勇奪漫畫類第一名。（學生周紓宇提供）

120幅畫作中，三民國中學生周紓宇的漫畫作品〈你還要被世俗的審美挾持多久〉，在114學年度全國學生美術比賽高雄市初賽中擊敗群雄，勇奪漫畫類第一名，她去年也曾於同項比賽奪得第一名。

作品描繪一名美麗女子站在鏡前，房間卻堆滿琳瑯滿目的「變美產品」，女子的腰身被誇張描繪成幾乎只剩一條線的纖細模樣，但鏡中的自己卻呈現骷髏般形體，形成強烈反差與視覺衝擊。

三民國中校長張振義表示，「碎」並非殘缺，而是象徵多元與開展，透過展覽可以看見學生的努力與才華，也見證他們從學習走向獨立創作的重要里程碑，即日起，分別於三民國中明德館、高醫南杏藝廊展出，展現學生豐沛創作能量。

