自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 逛展覽

山林、城市、想像交錯 2026台南新藝獎春季登場

2026/03/11 17:52

2026台南新藝獎即將開展，今日文化局偕同參展藝術家與藝廊聯袂暖身宣傳。（記者洪瑞琴攝）2026台南新藝獎即將開展，今日文化局偕同參展藝術家與藝廊聯袂暖身宣傳。（記者洪瑞琴攝）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕「台南新藝獎」以發掘「下一個藝術新星」為核心精神，14年來已扶植逾百位新銳藝術家，成為春季藝壇焦點。2026年展期自3月12日至4月12日，由11家在地畫廊與藝術空間聯合展出10位得主及10位國內外邀展藝術家作品。

2026台南新藝獎得主洪誼庭作品，擅長絹印與複合版畫。（記者洪瑞琴攝）2026台南新藝獎得主洪誼庭作品，擅長絹印與複合版畫。（記者洪瑞琴攝）

得主作品跨足多元媒材，蕭宇倢以宣紙呈現物質感（弎畫廊）、林奕岑用炭筆與纖維構築內在風景（索卡藝術）、洪誼庭擅長絹印與複合版畫（加力畫廊）、曾芷郁以花卉書寫日常（甘樂阿舍美術館）；劉書妤探索人與建築關係（絕對空間）、蔡昱廷以錄像作品《不眠山》重回日治山林（醉美空間）、楊健生用木作呈現音樂性（水色藝術工坊）、李宸安以數位科技探詢感知邊界（大新美術館）、陳星宇透過版畫與裝置延展視覺語彙（德鴻畫廊）、侯思齊以數位影像呈現創作（藝非凡美術館）。

印度藝術家夏本度．德（左）說明作品，他擅長以建構式攝影探索人類與自然關係，今年亦受邀於「台南新藝獎」在加力畫廊展出。（記者洪瑞琴攝）印度藝術家夏本度．德（左）說明作品，他擅長以建構式攝影探索人類與自然關係，今年亦受邀於「台南新藝獎」在加力畫廊展出。（記者洪瑞琴攝）

本屆策展人高森信男以「倒風內山：文明發酵術」為題，觀察台南丘陵地帶如何孕育混合文明表現。他指出，許多藝術家以自然媒材創作，透過繪畫、版畫與當代媒材，重新思索山區文化、歷史信仰與現代社會連結，呈現台南背海面山的獨特文化地景。

醉美空間呈現「內山DNA」三重奏，蔡昱廷、林彥翔與陳冠彰以錄像探索山林歷史及西拉雅文化；大新美術館展出桑德琳．德米耶《循鹿》，帶觀眾走入山林探尋自然本質。

南市文化局表示，「山系探索」系列則包括秦政德帶領「尋訪七丘」藝術行動，以及3條限定導覽路線，透過單車與小巴士穿梭巷弄，從「藝術穿街走巷」、「奇幻山丘．藝綿延」到「漫遊山．港．河」，在城市起伏地景中體驗真實與想像的交錯。

此外今年「2026台南藝術博覽會」也將同步展出3位新藝獎得主，為台南春季揭開充滿想像藝術能量。詳情上「Next Art Tainan 台南新藝獎」粉絲專頁查詢。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章