山林、城市、想像交錯 2026台南新藝獎春季登場

2026台南新藝獎即將開展，今日文化局偕同參展藝術家與藝廊聯袂暖身宣傳。（記者洪瑞琴攝）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕「台南新藝獎」以發掘「下一個藝術新星」為核心精神，14年來已扶植逾百位新銳藝術家，成為春季藝壇焦點。2026年展期自3月12日至4月12日，由11家在地畫廊與藝術空間聯合展出10位得主及10位國內外邀展藝術家作品。

2026台南新藝獎得主洪誼庭作品，擅長絹印與複合版畫。（記者洪瑞琴攝）

得主作品跨足多元媒材，蕭宇倢以宣紙呈現物質感（弎畫廊）、林奕岑用炭筆與纖維構築內在風景（索卡藝術）、洪誼庭擅長絹印與複合版畫（加力畫廊）、曾芷郁以花卉書寫日常（甘樂阿舍美術館）；劉書妤探索人與建築關係（絕對空間）、蔡昱廷以錄像作品《不眠山》重回日治山林（醉美空間）、楊健生用木作呈現音樂性（水色藝術工坊）、李宸安以數位科技探詢感知邊界（大新美術館）、陳星宇透過版畫與裝置延展視覺語彙（德鴻畫廊）、侯思齊以數位影像呈現創作（藝非凡美術館）。

印度藝術家夏本度．德（左）說明作品，他擅長以建構式攝影探索人類與自然關係，今年亦受邀於「台南新藝獎」在加力畫廊展出。（記者洪瑞琴攝）

本屆策展人高森信男以「倒風內山：文明發酵術」為題，觀察台南丘陵地帶如何孕育混合文明表現。他指出，許多藝術家以自然媒材創作，透過繪畫、版畫與當代媒材，重新思索山區文化、歷史信仰與現代社會連結，呈現台南背海面山的獨特文化地景。

醉美空間呈現「內山DNA」三重奏，蔡昱廷、林彥翔與陳冠彰以錄像探索山林歷史及西拉雅文化；大新美術館展出桑德琳．德米耶《循鹿》，帶觀眾走入山林探尋自然本質。

南市文化局表示，「山系探索」系列則包括秦政德帶領「尋訪七丘」藝術行動，以及3條限定導覽路線，透過單車與小巴士穿梭巷弄，從「藝術穿街走巷」、「奇幻山丘．藝綿延」到「漫遊山．港．河」，在城市起伏地景中體驗真實與想像的交錯。

此外今年「2026台南藝術博覽會」也將同步展出3位新藝獎得主，為台南春季揭開充滿想像藝術能量。詳情上「Next Art Tainan 台南新藝獎」粉絲專頁查詢。

