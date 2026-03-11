最性感的即興旋律 跨界爵士小號天王克里斯‧伯堤5月再登台

跨界爵士小號天王克里斯‧伯堤將於5月再登台。（MNA提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕很多人用「性感」形容克里斯‧伯堤（Chris Botti），國際媒體則封他為「當代最具魅力的跨界爵士小號天王」，因為他的演出充滿舞台感染力，將跨越爵士、古典與流行的音樂語彙，吹奏出層次豐富而深情的小號旋律。伯堤將於5月底再度與他長年合作的音樂好友們一起登台，獻上優雅、浪漫又充滿即興魅力的現場演出。

到底有多迷人？《紐約時報》說，「他的演奏如日落邊境般閃耀，散發著柔和而圓潤的光澤，是一種難以掩飾的美。」他總能以極具辨識度的音色，與流暢如呼吸般的樂句，賦予音樂新的情感深度，成為「會說故事的旋律」，也讓他長年穩居《Billboard》爵士專輯排行榜。

請繼續往下閱讀...

伯堤於2013年以專輯《Impressions》獲得葛萊美「最佳流行演奏專輯」，確立了「天王」的地位。他將爵士的即興精神、古典的音色掌控、與流行旋律的感染力，巧妙地融合，《洛杉磯時報》盛讚他「幾乎為自己創造了一個全新的音樂類型。」也使他成為當代最具影響力的器樂音樂家之一。尤其他與馬友友及史汀共同演繹的〈Fragile〉，更被視為經典現場。

多年來，伯堤幾乎全年巡迴世界各地演出，足跡遍及卡內基廳、好萊塢露天劇場、雪梨歌劇院等頂級場館。在他與觀眾共同完成的音樂旅裡也時常都有台灣，他說，台灣觀眾的熱烈回響，讓他留下深刻印象。此次訪台時間雖不長，但他將於5月31日當天的下午跟晚上，在台北國家音樂廳連演2場，帶領樂迷沉浸在爵士小號的世界裡。詳詢MNA牛耳藝術。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法