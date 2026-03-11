鄢繼嬪接棒國藝會第11屆執行長 深耕國際藝文推動

第11屆國藝會董事長彭俊亨（左）與新任執行長鄢繼嬪。（國藝會提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕財團法人國家文化藝術基金會（下稱國藝會）於今（11）日召開第11屆董事會第二次會議，會中通過由董事長彭俊亨提名之執行長人事案，決議由鄢繼嬪出任第11屆國藝會執行長。此外，董事會亦通過前屆副執行長孫華翔與李拓梓續任案，期盼透過其專業領域與熟悉的會務運作，持續協助推動相關業務發展。

國藝會表示，新任執行長鄢繼嬪具備視覺藝術創作背景，並取得英國博物館學碩士學位，其早年曾任職於大學、地方藝文中心及企業基金會，並於2003年加入國藝會資源發展組，累積紮實的文化行政與藝文推動實務經驗。2006年進入文化部後，鄢繼嬪曾兩度派駐紐約台北文化中心，前後10年期間促成多項跨藝術領域的國際合作，累積豐富的國際文化交流成果，2022年她出任台中國家歌劇院副總監，任內積極協助台灣表演團隊拓展國際舞台，並與多個重要國際組織建立伙伴關係。

國藝會董事長彭俊亨表示，鄢繼嬪多年投入文化行政工作，不僅對台灣藝術生態具備深入且全面的理解，也長期關注並掌握國際藝文發展趨勢。彭俊亨指出，相信在鄢繼嬪的帶領下，國藝會在支持藝文產業與服務藝文工作者方面，都將能開啟更多新的發展契機。彭俊亨強調，將在率領執行團隊與董事會充分討論後，擇期向外界進行完整說明。

