國際青少年航空藝術繪畫賽 首度台灣徵件 前3名獲獎金獎品且參加決選

國際青少年航空藝術繪畫比賽，首次舉辦台灣區徵件，3/26截止收件。（埔里行動美術館提供）

〔記者陳鳳麗／南投報導〕1986年開辦的國際青少年航空藝術繪畫比賽，今年首度由中華民國飛行運動總會舉辦台灣區徵件，依年齡分3組，各組前3名可參加決選，且有1萬到3000元不等的獎金，以及無人機足球、飛行傘航空體驗、飯店平日住宿券等獎品，3月26日截止收件。

1986年由FAI發起的國際青少年航空藝術繪畫比賽，已在瑞士洛桑舉辦40年，今年由中華民國飛行運動總會首次爭取到舉辦台灣區徵件。

台灣區分3組，各組前三名代表台灣參加在瑞士的決選，且都有獎金還有獎品，其中包括飛行傘體驗。（埔里行動美術館提供）

中華民國飛行運動總會理事長陳洋政表示，2026年主題「FLY TO SAVE LIVES飛行拯救生命」，比賽分初級組（6-9歲）、中級組（10-13歲）、高級組（14-17歲）3組，每組前3名作品代表台灣前往國際航空聯盟（FAI）瑞士洛桑總部進行決選。

無人機足球也是獎品之一。（埔里行動美術館提供）

台灣區各組前三名有獎金、獎品，第一名獎金1萬元，第二名6000元，第三名3000元，獎品則各有無人機足球、飛行傘航空體驗、飯店平日住宿券。

負責承辦這次活動的埔里行動美術館館長張家銘指出，喜歡繪畫的青少年可將作品寄南投縣埔里鎮忠孝路299號，收件人為「FAI國際航空青少年藝術繪畫比賽活動小組」。聯絡電話：（049）2903933。

