藝文 > 即時

2026金點設計獎2026徵件啟動 全球設計團隊6/15前可報名

2026/03/12 09:00

金點設計獎持續邀請各領域的企業與設計團隊參與，並於每年年底舉行頒獎典禮。（TDRI提供）金點設計獎持續邀請各領域的企業與設計團隊參與，並於每年年底舉行頒獎典禮。（TDRI提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由經濟部產業發展署主辦、台灣設計研究院（TDRI）執行的「2026金點設計獎」與「金點概念設計獎」即日起開放報名至台北時間6月15日17時截止。

金點設計獎創立於1981年，由經濟部產業發展署主辦、台灣設計研究院執行，設有產品設計、傳達設計、空間設計與整合設計四大類別。金點概念設計獎則聚焦尚未商品化的創新構想，鼓勵設計師與學生提出前瞻創意。兩項獎項皆向全球開放報名，近年吸引亞洲、歐洲與美洲設計團隊參與。

TDRI指出，自2014年開放國際報名後，金點設計獎逐漸建立跨國影響力，參與團隊涵蓋設計公司與科技品牌，包括TROXUS創速師、日本建築事務所日建設計、新加坡星巴克總部，以及華碩電腦、和碩聯合科技、友達光電等企業。設計獎不僅聚焦產品與視覺設計，也關注文化敘事、服務體驗與品牌創新。

金點設計獎年度最佳設計獎專屬獎座。（TDRI提供）金點設計獎年度最佳設計獎專屬獎座。（TDRI提供）

TDRI提及，近年得獎案例呈現跨領域趨勢，去年獲得年度最佳設計獎的作品中，包括EMBERS餐廳提出的「雜魚學」計畫，從海洋資源利用議題出發，重新思考餐飲文化；雄獅旅行社打造的「福森號」觀光列車，則結合阿里山鐵道文化與旅遊體驗，透過設計重新詮釋觀光內容。

金點設計獎每年邀請國際設計專家組成評審團，提供跨文化視角。歷屆評審包括英國設計師Tom Dixon、Mecanoo建築事務所共同創辦人Francine Houben、日本設計師深澤直人與佐藤可士和等。今年初步公布的評審名單中，包含泰國平面設計師Siam Attariya、日本設計師內田友紀，以及產品設計顧問Michael Lanz等人，完整評審名單將於後續公布。

關於參賽資格，TDRI說明金點設計獎報名作品須於當年度12月31日前完成商品化或正式啟用，通過複審者可獲金點設計獎標章並晉級決審，角逐年度最佳設計獎。金點概念設計獎則開放尚未上市的創新提案，學生、設計師與公司皆可參加。最終選出年度最佳設計獎3名，每名可獲新台幣30萬元獎金。

TDRI表示，金點設計獎近年也透過頒獎典禮、得獎作品展與金點沙龍等活動，協助設計團隊增加曝光與產業合作機會。5月13日17時前完成繳費者可享早鳥優惠，報名辦法與資訊詳詢金點設計獎官方網站。

