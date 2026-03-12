侯孝賢曾是他的場記！「台灣黑電影教父」蔡揚名傳記 揭開半世紀台灣銀幕風雲

《天涯總有相會時：台灣黑電影教父蔡揚名》卓庭伍著，林文淇審訂，遠流出版。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕台灣電影史傳奇人物、第 58屆金馬獎終身成就獎得主蔡揚名，其生涯長河由作者卓庭伍深度爬梳，出版傳記《天涯總有相會時：台灣黑電影教父蔡揚名》，書中透過第一手訪談與龐大史料，還原此位橫跨台語片盛世、邵氏導演時期，直到開創台灣社會寫實片「血路」的資深影人故事。

蔡揚名在林清介導演的《孤戀花》中飾演作曲家楊三郎。（遠流出版、國家影視聽中心提供）

蔡揚名，1939年出生於雲林北港，養父母皆有酒家背景，跌宕的出身成為他日後創作的養分。他15歲北上當洗衣店學徒，後轉任戲院經理並投入演藝圈，以藝名「陽明」演出《金色夜叉》等超過150部電影，成為台語片時期首位與女星同酬的男明星，後轉執導筒赴港發展，受邵氏延攬磨練出敏銳的商業眼光，返台後以「歐陽俊」為名，開展出武俠、警匪到鄉土寫實的多元路線。

《在室男》拍攝期間，原作者楊青矗（左二）探班時與導演蔡揚名（左起）、演員陸小芬、楊慶煌合影。（楊慶煌、遠流出版提供）

蔡揚名拍攝《錯誤的第一步》《大頭仔》《兄弟珍重》《阿呆》等作品時，開始將社會邊緣人物與犯罪題材帶入台灣電影，逐漸形成被稱為「台灣黑電影」的類型，作品在商業娛樂之外，亦反映社會環境與城市變化。

除了個人奮鬥史，書中更串聯起台灣影壇驚人的師徒譜系：侯孝賢曾是他的場記、朱延平是他的副導、倪匡、吳念真擔任編劇，連袁和平、成龍都曾是他的武術指導。蔡揚名亦提攜陳俊良、林鷹、楊立國等導演，並由子女蔡岳勳等人繼承衣缽。

蔡揚名（右）在《情人看刀》為演員鄭少秋（左）與林青霞說戲與示範指導。（遠流出版、國家影視聽中心提供）

書中同時收錄珍貴照片、電影海報與報紙廣告，並附錄電影檢查制度研究文章〈與剪刀共舞的台灣黑電影〉、蔡揚名生平紀要與作品年表。對影迷與研究者而言，這本書也提供另一種觀看台灣電影史的角度。

作者卓庭伍在史料缺漏與膠卷佚失的挑戰下，蒐羅大量電影本事與歷史照片，補足了台灣電影史中彌足珍貴的細節，記錄一名影人的輝煌與孤寂，也帶引讀者重溫那個銀幕風雲變幻、充滿野性活力的年代。

