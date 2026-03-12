自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 即時

「傳統彩繪」保存者馮進興辭世享壽83歲 文化部將頒旌揚狀

2026/03/12 12:30

高雄市傳統工藝「傳統彩繪」保存者馮進興辭世，其長年致力傳統彩繪的傳承與推廣，文化部將頒發旌揚狀予以表彰。（林奕安攝，高雄市立歷史博物館提供）高雄市傳統工藝「傳統彩繪」保存者馮進興辭世，其長年致力傳統彩繪的傳承與推廣，文化部將頒發旌揚狀予以表彰。（林奕安攝，高雄市立歷史博物館提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕高雄市傳統工藝「傳統彩繪」保存者馮進興於3月7日辭世，享壽83歲。文化部長李遠聞訊表達哀悼與不捨，並表示，馮進興長年致力傳統彩繪的傳承與推廣，為傳統工藝保存奠定深厚基礎，文化部將頒發旌揚狀予以表彰。

馮進興生於1944年，自幼即具繪畫天份，1960年拜傳統廟宇彩繪大師卓福田為師，學習南式彩繪。馮進興作畫信手捻來，而非看圖描繪，在彩繪的技法方面，嫻熟於以手掌拍塗作畫的「搨畫」，並堅持採取搨色、化色的傳統工法，未摻雜西洋畫法，保留純粹的傳統彩繪工藝。用色方面，採華豔高彩度的色彩，自成一格，具強烈的地方性格，堪稱高雄地區的畫師代表人物。2008年經高雄市政府公告認定為傳統工藝「傳統彩繪」保存者。

文化部表示，馮進興累積超過一甲子的傳統彩繪經驗，嫻熟各項技法，更自2020年起持續開班授課，積極培育後進，為傳統工藝的保存奠定深厚基礎。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章