「傳統彩繪」保存者馮進興辭世享壽83歲 文化部將頒旌揚狀

高雄市傳統工藝「傳統彩繪」保存者馮進興辭世，其長年致力傳統彩繪的傳承與推廣，文化部將頒發旌揚狀予以表彰。（林奕安攝，高雄市立歷史博物館提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕高雄市傳統工藝「傳統彩繪」保存者馮進興於3月7日辭世，享壽83歲。文化部長李遠聞訊表達哀悼與不捨，並表示，馮進興長年致力傳統彩繪的傳承與推廣，為傳統工藝保存奠定深厚基礎，文化部將頒發旌揚狀予以表彰。

馮進興生於1944年，自幼即具繪畫天份，1960年拜傳統廟宇彩繪大師卓福田為師，學習南式彩繪。馮進興作畫信手捻來，而非看圖描繪，在彩繪的技法方面，嫻熟於以手掌拍塗作畫的「搨畫」，並堅持採取搨色、化色的傳統工法，未摻雜西洋畫法，保留純粹的傳統彩繪工藝。用色方面，採華豔高彩度的色彩，自成一格，具強烈的地方性格，堪稱高雄地區的畫師代表人物。2008年經高雄市政府公告認定為傳統工藝「傳統彩繪」保存者。

文化部表示，馮進興累積超過一甲子的傳統彩繪經驗，嫻熟各項技法，更自2020年起持續開班授課，積極培育後進，為傳統工藝的保存奠定深厚基礎。

