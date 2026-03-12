台灣本土歌謠、校園民歌3/28新營獻唱 即日起開放索票

新韻合唱團。（新營文化中心提供）

〔記者楊金城／台南報導〕台南新韻合唱團攜手右武衛兒童合唱團3月28日晚上將在台南新營文化中心舉辦年度公演「春之頌」，以悠揚的樂聲詮釋台灣本土歌謠、校園民歌組曲，邀請民眾走進音樂廳，在旋律與和聲之中，展開一段溫柔而深刻的心靈旅程。

新營文化中心指出，這場音樂會將以「夢起之時」揭開序幕，曲目從〈愛之旅〉、〈濛濛細雨憶當年〉到〈尋夢園〉，旋律如潺潺流水，承載著青春歲月的足跡與情感的印記，期待喚醒觀賞者心底那份未曾熄滅的夢想與勇氣。

接著是「風中之歌」細訴離別與親情的重量，藉由曲目〈風吹〉裡的懷想與追逐、〈阿爹的飯包〉中樸實動人的深情，以及〈千風之歌〉跨越時空的思念，在層層交織的合唱聲中，寄予生命中最珍貴的人。

右武衛兒童合唱團。（新營文化中心提供）

「土地之詩」曲目則有〈臺灣〉、〈鳳凰花開時〉、〈最後的住家〉描繪家園與記憶；終章「飛揚之聲」，以〈夢田〉、〈月琴〉、〈浮雲遊子〉、〈廟會〉、〈鄉間的小路〉、〈木綿道〉、〈我居住的地方〉等熟悉民歌，喚起一代人的青春共鳴。

「春之頌」音樂會採索票入場，民眾可至新營文化中心服務台索取，數量有限，索完為止。

