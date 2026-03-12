台日匠師合作修復新竹神社古蹟 多媒體動態畫卷重現百年風華

台日匠師合作修復新竹神社市定古蹟，新竹市文化局更以多媒體動態畫卷的展覽模式，重現新竹神社百年風華。（記者洪美秀攝）

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市市定古蹟新竹神社中的神樂殿、社務所及齋館、繪馬殿將進行古蹟修復工程，市府也邀請台日匠師參與修復，並將新竹神社的修復過程以多媒體動態畫卷形式呈現以及留存，即日起到7月19日在市定古蹟新竹少年刑務所演武場以「新竹神社—時光風景與修復之路」呈現在市民前，邀市民體驗神社建築之美。

新竹神社修復工程有日本宮大工與瓦作匠師與台灣修復研究團隊進行技術交流。第一期工程先針對神樂殿、社務所及齋館、繪馬殿等建物進行解體調查，除釐清歷史細節，也建立後續修復基礎。文化局也透過「歷史—建築—修復」主軸，梳理新竹神社自1918年第一代神社建立，到1940年擴建為第二代神社的發展歷程，呈現不同時期的空間配置與建築特色。此外，展場也規畫「建築構件」互動多媒體區，將隱藏在屋頂與結構內部的工法與構件轉化為圖像化資訊，讓觀看者可輕鬆參觀理解。

其中「新竹神社祭典畫卷」總長648公分，是考證描繪日治時期祭典行列，由策展團隊透過數位轉譯技術，結合動畫與環境音效，重現百年前神輿與儀仗隊穿梭城市的熱鬧場景，讓民眾參觀時可沉浸式體驗歷史祭典。展覽時間是每週二到週日，上午9時至下午5時，可免費入館參觀體驗。

台日匠師合作修復新竹神社市定古蹟，新竹市文化局更以多媒體動態畫卷的展覽模式，重現新竹神社百年風華。（記者洪美秀攝）

