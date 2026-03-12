自由電子報
藝文 > 品風格 > 吃遊聯盟

花蓮福容兒童節「鯨探號」啟航 入住再送鯨豚文創好禮

2026/03/12 14:49

最受歡迎美人魚互動秀回歸，4月兒童清明連假來花蓮福容找美人魚合照。（福容大飯店花蓮店提供）最受歡迎美人魚互動秀回歸，4月兒童清明連假來花蓮福容找美人魚合照。（福容大飯店花蓮店提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕4月份的假期主角換兒童登場，想好要帶孩子去哪裡放電了嗎？福容大飯店花蓮店今年特別將大受好評的「一童趣賞鯨！2026兒童節賞鯨住房專案」，與4月3至4日兩天限時登場的兒童節慶典結合，除了能出海感受太平洋的蔚藍與鯨豚驚喜，飯店內無邊際泳池4月起重新開放，再度請到「美人魚互動秀」搭配飯店吉祥物迎賓，要讓家長省心、小孩玩瘋，打造全台灣最有「幸福海味」的兒童節假期。

福容花蓮店「一童趣賞鯨！2026兒童節賞鯨住房專案」 加贈賞鯨買1送1。（福容大飯店花蓮店提供）福容花蓮店「一童趣賞鯨！2026兒童節賞鯨住房專案」 加贈賞鯨買1送1。（福容大飯店花蓮店提供）

福容大飯店花蓮店表示，迎接2026年兒童清明連假，飯店特別推出期間限定兒童節活動，4月3至4日下午3點由飯店超人氣吉祥物「莫那」與「督門」在大廳迎接大小朋友，現場更有花式氣球折送，為旅程拉開歡樂序幕。最令女孩們期待的「美人魚互動秀」將於下午4點在3樓無邊際海景泳池華麗登場，美人魚將優雅躍入水中，與岸上的小朋友親密互動，小朋友更有機會與美人魚共游，免出國就能體驗童話般的夢幻場景，寫下難忘的兒童節回憶。晚上7點繼續玩，動物賓果遊戲將於3樓休閒中心熱鬧展開，全家大小齊聚一堂動腦試手氣。

入住賞鯨住房專案，3至12歲兒童加贈文創鯨豚掛布或毛巾。（福容大飯店花蓮店提供）入住賞鯨住房專案，3至12歲兒童加贈文創鯨豚掛布或毛巾。（福容大飯店花蓮店提供）

除了飯店內精采活動，春天正是花蓮賞鯨的絕佳季節，福容花蓮店「一童趣賞鯨！2026兒童節賞鯨住房專案」開放預訂中，專案主打「賞鯨買1送1」（原價每人900元），讓全家人搭乘賞鯨船出海，尋找抹香鯨與海豚的身影。專案期間（4月1至30日）4人成行入住市景家庭房超優惠，3至12歲的小小冒險家還能獲得專屬的「鯨豚文創好禮-鯨豚掛布或毛巾」，入住時獲得兌換券，賞鯨報到時領取，將這份藍色回憶帶回家。訂房福容家會員再享95折起優惠，加入會員指定花蓮店，還可加贈限時限量專屬好禮，

4月正是花蓮賞螢旺季，親子攜手走進大自然與螢火蟲約會。（福容大飯店花蓮店提供）4月正是花蓮賞螢旺季，親子攜手走進大自然與螢火蟲約會。（福容大飯店花蓮店提供）

此外，4月正是花蓮賞螢旺季，從大農大富平地森林園區到鯉魚潭，都能看見漫天飛舞的「地表銀河」，是帶孩子進行生態教育的最佳時機。還有，瑞穗一帶的柚花於3、4月間盛開，整座縱谷瀰漫著淡淡的優雅清香，適合安排一場單車慢活旅行，感受花蓮的慢靈魂。福容花蓮店總經理董愛珠強調：「我們觀察到現代家庭旅遊更重視『體驗與互動』，因此2026年我們不只賣房間，更要賣『故事』。從出海賞鯨的自然教育，到飯店內的美人魚表演，我們希望透過沉浸式的活動，讓孩子在花蓮留下最深刻的童年笑容。不妨帶著孩子來到東台灣最美海岸線，體驗一場『鯨』喜連連的兒童節假期！」更多相關內容詳詢福容大飯店花蓮店官網。

